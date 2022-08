Jorge Fernández para La Ruleta en directo tras descubrirse que habrá boda

Jorge Fernández es uno de los presentadores más icónicos de Antena 3, por eso todos sus movimientos se convierten en noticia. Empezó trabajando de modelo profesional para las mejores pasarelas, pero en seguida supo cuál era su medio natural: la televisión. Ha formado parte de acontecimientos históricos, aunque nunca había vivido un momento tan especial.

Jorge Fernández ha presenciado una pedida de mano en La ruleta de la suerte, programa que lleva años reinando en Antena 3. Uno de los concursantes se ha declarado a su novia, a quien conoció gracias a este proyecto televisivo. Según ha contado, se enamoró de ella nada más verla en la pequeña pantalla y no paró hasta encontrarla en las redes sociales.

| Europa Press

Jorge, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder, ha invitado a Sergio, así se llama el afortunado, a La ruleta de la suerte. Este ha aprovechado el momento para contar su historia de amor y no ha dejado pasar la gran oportunidad. Sabía que tenía que hacer algo para conquistar a su pareja: pedirle la mano delante de millones de espectadores.

Jorge se ha quedado sin palabras, pues nunca había vivido un momento tan especial dentro de un plató de televisión. Le ha dado la enhorabuena a los participantes y ha aplaudido la valentía de Sergio, quien no ha tenido miedo de expresar sus sentimientos. Ha prometido que se enamoró de su pareja nada más verla en La ruleta de la suerte, por eso le ha pedido matrimonio allí.

Jorge Fernández descubre la bonita historia de amor

Jorge no ha ocultado su emoción, gracias a él y a sus compañeros los jóvenes pasarán por el altar en los próximos meses. Los espectadores se han lanzado a las redes sociales para comentar el momento, pues ha estado cargado de sensibilidad. Sergio ha hecho un gran esfuerzo por desvelar cómo ha sido su historia de amor, no se ha dejado nada por contar.

“Hace un año estaba viendo el programa y veo a una chica con la que tuve un flechazo, me gustó en cuanto la vi. Tenía la necesidad de conocerla y con el nombre de la chapita la busqué por redes sociales y me salió la primera”, empieza diciendo.

“La seguí en Instagram y ella no me siguió de vuelta, pero a los seis meses empezamos a hablar y nada llevamos ocho meses saliendo”. Sabe que el público puede pensar que es poco tiempo, pero él está convencido de que la relación va a funcionar. Por eso le ha pedido matrimonio y ella ha aceptado encantada, no se lo ha pensado.

Fernández ha tenido mucho que ver en esta historia de amor, cabe la posibilidad de que esté invitado al enlace. Los espectadores se han dado cuenta de que estaba tan emocionado como sus concursantes, ha sido un momento muy especia. Las redes han convertido esta escena en lo más comentado del momento.