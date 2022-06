Jorge Fernández deja a su compañera Laura en silencio al confesar su secreto

Jorge Fernández tiene acostumbrados a los espectadores de La ruleta de la suerte a desvelar diferentes anécdotas curiosas que hacen las delicias de los fieles al programa matinal de Antena 3.

Sin lugar a dudas, Jorge Fernández siempre se ha destacado por ser un presentador que abre su corazón en determinadas ocasiones. Y no tiene problema alguno en exponer ciertas reflexiones muy personales que se vuelven virales en cuestión de minutos.

Por si fuera poco, Jorge Fernández pone a los concursantes de su programa en verdaderos aprietos. Y es que suele preguntarles por cuestiones personales que quizás ellos no desvelarían al sentir vergüenza por ello.

Jorge Fernández confiesa su mayor secreto en pleno directo

Uno de los temas más recurrentes durante el transcurso del programa versa sobre las relaciones personales, y sobre el amor en general. Unos temas que gustan, y mucho, al simpático Jorge, presentador de Antena 3.

Hace unos días, Jorge Fernández y Laura Moure, la veterana azafata del programa matinal, intercambiaron opiniones sobre el amor y cómo expresar los sentimientos.

| Atresmedia

Un asunto que, sin duda, tiene muchos puntos de vista. Pero, el caso es que la sinceridad de Laura y Jorge ha sido tan demoledora que ha dejado los espectadores sin palabras.

Lo cierto es que el amor ha sido el gran protagonista de uno de los paneles de La ruleta de la suerte del pasado viernes. 'Te voy a dar un consejo', era la pista que ha dado Jorge Fernández a los tres concursantes del último programa de Antena 3. "Nunca te quedes con las ganas de decir 'te quiero'", ha respondido de forma acertada uno de los participantes.

"No dice 'te quiero' ni aunque le pongan una pistola en la cabeza"

"Hay gente que es más de decir 'te quiero'. Y hay gente que no dice 'te quiero' ni aunque le pongan una pistola en la cabeza", ha dicho Jorge Fernández nada más que se ha resuelto el panel.

"Y aquí hay gente que sí decimos 'te quiero', ¿verdad?", ha continuado Jorge Fernández. "Hombre, sin parar", ha intervenido entonces Laura Moure. Y es que además de trabajar como azafata también interviene de vez en cuando en el espacio diario de Antena 3. "Hay que decirlo cuando sea sincero, ¿no?", ha señalado el concursante que ha acertado el citado panel.

| Europa Press

"Es que claro, muchas veces dices 'te quiero, te quiero, te quiero', pero hay que decirlo cuando es sincero y es de verdad. Por eso nunca hay que quedarse con las ganas de decir 'te quiero'. Si te apetece, dilo, 'te quiero', porque te vas a quedar mucho más liberado que aguantando un 'te quiero'", confesaba Jorge.

"A veces da vergüenza decirlo, pero es muy liberador. Si quieres de verdad, pues dilo", ha reflexionado seguidamente el bueno de Jorge Fernández.

El llamativo consejo que convence a Jorge Fernández

"Pero porque hay miedo a una respuesta o a un 'feedback' que no, entonces mejor no decirlo", ha replicado su compañera Laura. Ahí ha entrado en juego una de las participantes. Lo cierto es que esta ha dado un consejo particular para perder el miedo a decir esas dos palabras mágicas.

| Antena 3

"¿Sabes qué ayuda? El alcohol. Dos cervezas y quieres mucho más a todos tus amigos", ha dicho la concursante.

"Pues ha quedado muy así, pero tienes razón. Esa exaltación de la amistad y del amor con dos cervezas... O con cinco. Te sale mucho más fácil, ¿verdad?", ha admitido Jorge Fernández que ha zanjado el tema tras esa llamativa frase de su concursante.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión