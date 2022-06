Jorge Fernández le confiesa a su novia Nora los problemas fuera de casa

Jorge Fernández encandila cada mediodía a la audiencia con su Ruleta de la Suerte. Se trata de uno de los concursos más veteranos de la televisión, líder de audiencia en su franja horaria y muy querido por el público.

Y es que se trata de un formato que distrae a todas las edades, gracias a su funcionamiento y dinámica de adivinar letras y palabras. Jorge, además, le da este toque familiar y entrañable que lo ha convertido en un clásico de la televisión.

Pese a esto, hay algunos elementos en el programa que no por llevar también mucho tiempo en él, gozan de la misma aceptación. De hecho, hace tiempo que hay un goteo constante de críticas hacía uno de los rostros más veteranos del programa.

Jorge y el resto del equipo hacen como que no pasa nada, pero lo cierto es que nadie entiende muy bien porque no se aplican algunos cambios. Seguramente serían beneficiosos para el programa, mejorando lo presente.

Las críticas que desesperan a Jorge Fernández

Jorge Fernández se apoya mucho en Joaquín Padilla, el vocalista que versiona todo tipo de canciones en directo durante el espacio. Entre los dos, intentan dar juego y ritmo al concurso en los momentos en los que la ruleta no gira.

Pese a que la música en directo suele ser algo a reivindicar, lo cierto es que son numerosas las críticas al talento vocal de Padilla. Varios medios reflejan las quejas en redes sociales por como "versiona temas hasta el punto de hacerlos insufribles".

Y es que realmente, Padilla no destaca por sus cualidades vocales. Es más, hay canciones que al escucharlas interpretadas por él, provocan ganas de coger el mando y cambiar de canal hasta que termine de cantar.

Incluso hay una campaña en marcha, en Change.org para que "cambien el cantante de La ruleta de la suerte. Ya han firmado más de 500 personas.

Otro seguidor en redes sociales opina sin tapujos que "no vais a tener menos audiencia por cambiar al cantante. Al contrario, os verá más gente. Es insoportable oírle. Es que ni entona".

Jorge Fernández lo sabe, pero es más que probable que después de tantos años trabajando juntos ya se haya acostumbrado a la voz de Padilla. O quizá lleve tapones en los oídos, quien sabe.

Jorge Fernández y la función que hace su programa

Jorge Fernández es seguido por miles de personas cada día. El programa que él conduce hace compañía y alegra el día a muchas personas.

Lo contaba Joaquín Padilla no hace mucho. "Hoy me ha parado un señor por la calle y me ha dicho que con todos acontecimientos terribles que están pasando en el mundo, ver la ruleta era lo único que le animaba. Que bonito regalar vida a la gente..."

Y es que tanto Jorge, como Laura Moure y el resto del equipo, se toman su trabajo muy en serio, conscientes de lo estratégico que es para Antena 3 mantener el liderazgo en esta franja horaria.

Padilla, que triunfó en el pasado como vocalista de Iguana Tango, hace caso omiso de las críticas. Tiene varios proyectos en marcha y es consciente de que no puede gustar a todo el mundo.

Sin embargo, Jorge Fernández seguramente algún día ha pensado que con una mejor banda sonora, el programa ganaría más. Es que incluso, el día que Padilla canta medianamente bien, canciones demasiado largas y un sonido de dueto de último día de fiestas patronales hacen que se rompa el ritmo y la magia del programa.