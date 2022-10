Jorge Fernández anuncia que no volverán a verse y su novia sabe que ha llegado el fin

Jorge Fernández tiene malas noticias. Y es que, después de tantos años juntos, le ha confesado a su pareja que no volverán a verse nunca más.

Tras más de 15 años siendo el presentador oficial del concurso de Antena 3, La ruleta de la suerte, este actor español ha tenido la oportunidad de conocer a grandes profesionales de la comunicación de nuestro país.

| Europa Press

Y, aunque Jorge Fernández y Laura Moure son la cara visible de este conocido programa de televisión, lo cierto es que el equipo de profesionales del formato está constituido por muchas más personas.

En su día a día, los presentadores comparten varios momentos con el resto de sus compañeros. Y, aunque la mayoría del tiempo hablan sobre temas laborales, lo cierto es que también tienen tiempo para estrechar lazos.

Este martes 4 de octubre, Jorge Fernández consiguió emocionar a toda la audiencia de Atresmedia después de despedirse de uno de sus grandes amigos dentro de la pequeña pantalla.

Jorge Fernández se emociona en directo

Jorge Fernández y Laura Moure no pudieron contener la emoción al anunciar la salida de uno de sus grandes amigos y compañeros dentro del programa.

Nada más comenzar la emisión del martes, el presentador no quiso arrancar el programa sin antes hacer pública una mala noticia. Y es que, después de todos estos años trabajando codo con codo, el modelo ha tenido que despedirse de su amigo, el veterano Miguelón.

Sin que nadie lo supiera, Jorge Fernández se puso delante de la cámara para rendirle un pequeño homenaje al técnico en su último día de trabajo.

| Atresmedia

"Nadie lo sabe, pero hoy queremos hacer un homenaje muy especial a una persona que para nosotros es muy especial. Primero, porque es un trabajador que lo hace muy bien, y segundo, porque es tan buen tío que le queremos todos tanto… ¡Miguelón se prejubila!".

Como era de esperar, a Miguel estas palabras le pillaron totalmente por sorpresa y, después de mucho insistir, el técnico abandonó por primera vez su puesto de trabajo para ponerse delante de las cámaras junto a Jorge Fernández y Laura Moure.

"Te lo digo en serio y no es por quedar bien, pero te vamos a echar de menos todos", le aseguró el actor, visiblemente emocionado por la despedida.

"No voy a decir yo el primero porque seguramente tienes más trato con la gente de detrás de cámaras, pero yo te voy a echar muchísimo de menos. Tus compañeros ni te cuento, porque si hay un tío de verdad, un buen tío, que nos da cariño, que es buena persona, ese es él".

"¡Se nos va, último programa con nosotros!", gritó Jorge Fernández, provocando los aplausos en la grada del público. "Un fuerte aplauso para Miguelón. Qué pases a mejor vida. ¡Feliz vida! Te queremos mucho", le deseó Jorge Fernández, al que ha sido su compañero durante todos estos años.

Después de estas emotivas palabras, Miguel abandonó el plató con lágrimas en los ojos; algo que no pasó desapercibido para el presentador.

| Antena 3

"No podía ni hablar. Tenía el micro, pero no podía ni hablar el pobre. Pero él habla y habla mucho. ¡Tiene una guasa!", aseguró, dejando caer que él también estaba haciendo un esfuerzo para no llorar. "Tengo hasta los pelos de punta, estoy ahí a puntito de llorar. ¡Ay, que te has emocionado tú también!", le dijo a la azafata.

Por su parte, Laura confesó que ella no tenía ni idea de la sorpresa que tenían preparada. "Yo sabía que se prejubilaba, pero no sabía que íbamos a hacer esto".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Es al primero que veo todas las mañanas cuando llego", aseguró la compañera de Jorge Fernández. "Es verdad, siempre está aquí el primero. Le tenemos mucho cariño a Miguel", apuntó el presentador a continuación.