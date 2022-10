Jorge Cadaval y su marido asumen la triste realidad y deciden pedir ayuda rápido

Jorge Cadaval no consigue quitarse de la cabeza una de las pérdidas más dolorosas de su vida. Este jueves visitó El Hormiguero junto a su hermano César, y al recordar a esa persona no pudo evitar emocionarse.

El dúo de humoristas acudió al programa de Antena 3 para hablar de su último trabajo en el teatro. Se trata del espectáculo Todo por la Matria, que representan en el Teatro Coliseum de Barcelona desde el 7 de octubre. Se prolongará hasta noviembre en el recinto catalán.

En su intervención, Jorge tuvo unas bonitas palabras para algunos miembros de su familia que ya no están. Entre ellos, sus padres o su hermano Carlos, que murió hace cinco años a consecuencia de un infarto. Aprovechó para contar una anécdota de este último.

Asegura que "le echo de menos diariamente". Explicó que "trabajaba en el Banco Exterior de España y un día le toca la caja de Hacienda". Entre ellos dos había una gran unión, hasta el punto de considerarse prácticamente "gemelos".

También se pronunció sobre la pérdida de sus padres, tratando de aportar su particular visión de la vida. Contó que "mi madre no quería incinerarse. Ella me decía: «Es que meterme allí con papá, con una luz»".

Él le respondía que "si vas a estar muerta, no vas a ver nada". Indicó que el progenitor "se había pagado su parcelita en el cementerio, la había pagado toda la vida". En el camposanto se encontraban "mi abuela Marina, de Cataluña, la madre de mi padre, mi madre, había de todo allí abajo".

Era habitual que Jorge Cadaval cada dos semanas acudiera a visitar a sus seres queridos, sobre todo a su madre. El primer día que llegó a ver a su padre se sentó en la tumba de enfrente y le dirigió unas palabras.

"Papá, sabes que no he venido nunca aquí, pero mamá me puede", le soltó. "Me pegué una retahíla, así me tiré un año", desveló. Admitía que "la pérdida me dolió mucho, y me duele".

Llegado el momento se les ocurrió sacarlos de allí. Señala que "un día se me alumbra la cabeza y digo: «Voy a sacar a papá y a mamá de allí, y a la abuela". Su intención era ponerlos en un columbario.

Cuando sacan a su padre comprueba que "no estaban los vaqueros". Recuerda con cierta gracia que "lo enterramos con Levi Strauss de los buenos, se los han llevado", apunta. Pero finalmente acabarían apareciendo los pantalones.

Contó en el programa de Pablo Motos que supuso un momento muy duro tener que despedir a su familia. Les echa mucho de menos y se acuerda de ellos prácticamente a diario.

Jorge Cadaval se da una vuelta con ellos

Jorge Cadaval decidió desenterrar a sus familiares, y tras eso "nos dan las bolsitas, más la de mi madre". A continuación optan por irse a Triana, dedicándole unas palabras a su padre.

"Ay, papá, que nos damos una vueltecita por Triana, qué bien te va a venir. Otra vez en el barrio", dijo. A continuación fue el momento de hablar con el cura de Santa Ana, que le desveló que el columbario es general.

En él "se echan las cenizas de todo el mundo". Después de pensarse qué hacer con ellos llegó a una conclusión. "Y yo digo: «A ver si le va a caer una porra a mi madre que no es la de mi padre»", señaló.

Jorge Cadaval, pese a todo, no perdía el sentido del humor. El mismo que le acompaña durante los últimos 43 años, que es el tiempo que lleva actuando en compañía de César.