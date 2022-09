Jordi Hurtado confirma el rumor sobre su estado de salud y desvela si sigue con ganas

Jordi Hurtado vuelve a estar de actualidad, algo que él se toma con humor y con una sonrisa, fiel a su estilo. El presentador más longevo de la televisión (lleva presentando programas de forma casi ininterrumpida desde 1985) ha cumplido 65 años, aunque aparente 20 menos.

Además, se ha convertido en historia viva de la televisión con sus 25 años al frente de Saber y ganar, el mítico concurso de La 2. Tanto es así que su imagen se ha vuelto a hacer viral por los memes en los que le comparan con la muerte de Isabel II y la vitalidad y longevidad de Saber y ganar.

Hurtado, en declaraciones a La Razón, se lo toma con humor: "Esto ya viene de años atrás y lo veo como algo positivo. Admiro la gran creatividad e imaginación que tienen las redes".

Y es que cuando se hace referencia a personas para los que parece que no pasen los años, Jordi Hurtado siempre encabeza las listas. Él afirma que sí han pasado los años y ha desvelado también qué pasará en el futuro más inmediato

Jordi Hurtado confirma qué piensa hacer ahora

Jordi Hurtado se siente muy cómodo al frente de Saber y ganar. Piensa que "su gran valor es esa constancia, continuidad y fidelidad con los espectadores". Asegura que nació "de forma muy modesta" en el año 1997 y que se ha ido consolidando hasta convertirse en una "marca".

| GTRES

De hecho, el programa se estudia en la universidad como un fenómeno televisivo difícil de alcanzar en una época en la que mandan las audiencias.

No se entendería Saber y Ganar sin Jordi Hurtado. A sus 65 años, el presentador catalán se sigue poniendo al frente del espacio cada día, con la misma sonrisa, ilusión y ganas de siempre. "Yo me enfrento a cada nueva grabación como si fuera la primera y me vacío por completo en ellas".

Esta es la clave de que el programa llegue a todo tipo de público, según Hurtado. "Siempre estamos arriba y con ilusión en todas las pruebas".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Habiendo llegado a los esperados 65 años, la pregunta sobre su jubilación es inevitable. "De momento no conjugo el verbo jubilarse. Tengo mucha salud y vitalidad en el programa. Me gustaría que cuando pasase sea con este proyecto, en el que me incorporé desde su nacimiento".

Hurtado, un tipo que cae bien a jóvenes y a mayores

Jordi Hurtado posee unas cualidades muy bien valoradas tanto por jóvenes como por adultos y gente mayor. Saber y ganar se ha convertido en un fenómeno intergeneracional y es un ejemplo de programa familiar y didáctico.

Hurtado no se ve en otro formato que no sea el de "entretenimiento de divulgación, a la vez que divertido". Así pues, descarta presentar un reality, por ejemplo. Tras 25 años escuchando preguntas y respuestas confiesa que no juega al Trivial para no ser repelente.

También se muestra feliz por la cantidad de gente joven que le para por la calle asegurando que ven el espacio. "Es un programa intergeneracional, lo ve toda la familia, desde jóvenes a personas adultas".

Además de por su aparición diaria en televisión, Jordi Hurtado también es conocido por su voz. Ha doblado a muchísimos personajes en películas, series y dibujos animados, principalmente en la época de los 90. Por ejemplo, algo que pocos saben es que Jordi Hurtado es la voz de Epi, en el programa infantil Barrio Sésamo.

Los espectadores más veteranos recordarán a este personaje que marcó la infancia de millones de niños en la España de los años 90 del siglo pasado.