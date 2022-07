Jordi González se harta y amenaza con romper la relación si no cumplen su deseo

Jordi González es un presentador de Mediaset conocido por todos por su amplia y exitosa carrera profesional presentando programas de entretenimiento y realities.

Hablamos de un comunicador que lleva 25 años en la cadena de Paolo Vasile y que, casi siempre, ha tenido un gran rendimiento. Así, ha ido renovando sus contratos en la cadena de Fuencarral cada ciertos años, aunque en los últimos tiempos todo ha cambiado.

Lo cierto es que cada vez tiene menos protagonismo en los programas de la cadena por excelencia de Mediaset.

Todo apunta a que la confianza de sus jefes se ha visto mermada tras las críticas recibidas sobre su forma de presentar en las redes sociales. Así, esto ha provocado que llevemos un tiempo sin ver a Jordi González en la pequeña pantalla.

El catalán rompe su silencio tras anunciar su año sabático

Hay que recordar que en los últimos años, su presencia en Telecinco se vio relegada a presentar los debates de los diferentes realities de la cadena.

Lo que nadie esperaba era que para la nueva edición de Supervivientes 2022, que comenzó el pasado 8 de abril, Jordi González no fuese de la partida. Con todo, dejó a todos sus seguidores impactados tras cogerse un año sabático.

Hablamos de un año sin aparecer en ninguno de los programas de la cadena con la que tiene contrato. Su adiós de Telecinco se produjo el pasado febrero, tras la finalización de Secret Story.

“Me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude, va muy bien”, aseguraba hace cuatro meses.

El comunicador ha dejado claro cuáles son sus condiciones para volver

Ahora, Jordi González ha hablado de nuevo en el programa El Circ, de Frank Blanco en 8tv. En dicho espacio, este ha recordado el 20 aniversario de Vitamina N, el programa que Jordi presentó y dirigió entre los años 2002 y 2004 en CityTV.

En el fragor de la entrevista, Blanco le preguntó de forma directa a su invitado si piensa en su retirada o este año sabático es solo un parón en su carrera.

“Muchas veces nos hemos encontrado en casa que un grifo está abierto y saliendo agua. Pero no te das cuenta de que está saliendo agua hasta que alguien lo cierra. Justamente me ha pasado eso, han cerrado el grifo”, exponía sobre su situación laboral en la actualidad.

“Se ha cerrado y he visto que estoy mejor. Hay momentos que necesitas ruido, imagínate que vas a la playa y está muda, sin ruido de olas, sería terrible. Pero cuando quieres paz y tranquilidad y la tienes, se está mucho mejor que cuando lo intentas en un trabajo muy estresante y quema mucho”, contaba. Con ello, incidía en que necesitaba como el comer un año sabático.

"Volveré a trabajar si me anima un proyecto diferente"

Aun con esas palabras, Jordi no descarta regresar a la televisión, si puede ser en un proyecto que no tenga nada que ver con los realities. “Volveré a trabajar en enero si me anima un proyecto diferente a lo que he hecho hasta ahora”, deslizaba el presentador catalán.

Como citábamos anteriormente, la presencia del catalán en la cadena de Fuencarral descendió en los últimos años. Había pasado de estar seis meses al año conduciendo los debates de GH DÚO y Supervivientes en 2019, a tan solo tres meses en 2020 con Supervivientes: Conexión Honduras y otros tres en 2021 con Secret Story. La casa de los secretos.

Veremos con qué nos sorprende el presentador de Mediaset y si, finalmente, decide volver a presentar un reality o se mete de lleno en otros proyectos más novedosos.