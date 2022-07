Jordi González confiesa por qué ha desaparecido y con quién comparte su nueva vida

Jordi González sigue siendo uno de los presentadores de televisión más veteranos y respetados del panorama nacional. El catalán ha demostrado a lo largo de su extensa trayectoria periodística ser un todoterreno.

Empezó en la radio, ha hecho información, entretenimiento y en su última - y más larga - etapa televisiva se ha centrado en Mediaset. Allí ha presentado programas de debate, de corazón, realities y lo que le echasen.

A sus 60 años, Jordi González ya no está dispuesto a lo que sea para seguir trabajando. Estos últimos años su perfil mediático ha sido mucho más bajo. Tiene un contrato de cadena, es decir, pacta un sueldo y unas condiciones cada temporada y los programas van llegando en función de las necesidades.

Ya en estos últimos tiempos Jordi ha priorizado muchas otras cosas a trabajar. Son muchas horas de televisión de las que el presentador empieza a estar cansado. Según se publicó en su momento, sus últimos contratos ya preveían largas temporadas de descanso anuales y preferiblemente no trabajar en determinados días y noches.

En febrero de este año, hubo un punto de inflexión en su vida y en su carrera

Jordi González desaparece de Telecinco y huye

Jordi González decidió que no podía seguir en estas condiciones y en febrero de este año anunció que dejaba la televisión y se tomaba un año sabático.

Tras los debates de Secret Story, que el presentador conducía con desgana y hasta con cierta aspereza con los tertulianos, lo dejó. "Me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Desde entonces, hemos visto en contadas ocasiones a Jordi González. Se ha dedicado esencialmente a viajar y a estar con sus amigos, los de verdad, los de siempre. Uno de ellos es Belén Rodríguez.

La periodista sigue colaborando en muchos programas de Telecinco con sus incisivas opiniones. No obstante, fuera de la tele, mantiene también un buen nombre de amigos entre los que se encuentra Jordi González. Una de las pocas veces que hemos visto al presentador desde su retiro voluntario ha sido junto a Belén.

También se ha sabido que está viajando mucho, una de sus pasiones. Latinoamérica es uno de sus destinos favoritos. Él hace contadas apariciones en redes sociales, pero últimamente, realmente sirven para reflexionar.

En su última publicación, con barba de unos días, moreno y relajado. Jordi apunta: "sabes cuando tienes tiempo para perezosear y compartir con la gente que te cae bien?"

| Instagram

Así define el presentador su estado actual, dando a entender también que hay mucha gente que no le cae bien y con la que ha tenido que compartir parte de su tiempo. Él está a otro nivel en estos momentos, viviendo uno de los veranos más relajados y mentalmente frescos de su vida.

Los cambios en la vida de Jordi González

Jordi González se ha dado cuenta, de un tiempo a esta parte, de lo que realmente quiere en la vida. Uno de los puntos de inflexión en su existencia fue la pandemia y el confinamiento. Como a millones de españoles, aquella situación le trastornó, hasta el punto que casi queda sumido en una terrible depresión.

Además, como confesó en su momento, perdió la mitad de sus ahorros en una sola semana, por lo que la angustia y el estrés se apoderaron de él.

Ahora Jordi vive el presente, a su ritmo, sin presiones ni ataduras. No tiene prisa por volver a la televisión. Quizá ni vuelva.

Está en aquel punto en que ya no tiene que demostrar nada a nadie y en una edad en la que, transcurrida más de la mitad del camino, toca enfocar las cosas desde otro punto de vista.