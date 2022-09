Jordi Cruz y las lágrimas que confirman la dura enfermedad de la pequeña de la casa

Jordi Cruz ha vuelto a la televisión. Y es que en las últimas horas se ha llevado a cabo el estreno de la séptima edición de MasterChef Celebrity.

Un estreno que ha estado cargado de momentos divertidos, de instantes estresantes, de caras muy conocidas y también de emoción. Esto último ha sucedido porque una de las concursantes más jóvenes ha desvelado que ha pasado años sufriendo anorexia y bulimia. Quien ha revelado este dato, que ha emocionado al citado chef, ha sido la cantante Ruth Lorenzo.

| GTRES

Jordi Cruz descubre la complicada situación de Ruth Lorenzo

El cocinero y jurado de MasterChef Celebrity, que ha mantenido un 'tonteo' con ella, se ha acercado a Ruth para conocerla un poco más. En concreto, mientras ella cocinaba en la primera prueba, ha ido hasta sus fogones para hacerle unas preguntas. Lo que no se esperaba era la respuesta que ha obtenido.

Jordi no ha dudado en plantearle una cuestión: “¿Qué relación tienes tú con la comida?”. Y ante esto la exrepresentante de España en Eurovisión ha sido muy sincera. Ha dicho: “Ahora muy buena”.

“Hace unos años tuve anorexia y bulimia, desde los 9 hasta los 31 años”.

Este dato ha dejado estupefacto a Cruz que ha afirmado: “Caray, eso es muy joven”. A lo que ella ha añadido: “Sí, era muy jovencita”.

| GTRES

El chef ha querido saber cómo consiguió superar esos problemas de salud y la concursante no ha tenido reparos en confesarlo. Así, ha manifestado: “Pues mira, con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia. Ahora soy una mujer que come feliz”.

Declaraciones estas que han emocionado al catalán. Es más, le han llevado a dejar claro que está encantado con que la murciana haya logrado vencer dicha batalla con la alimentación.

Jordi Cruz conoce más datos de la vida de Ruth Lorenzo

El propietario del famoso restaurante ABaC ha conocido más en profundidad a la cantante, pues esta no ha tenido reparos en hablar de su vida. Por ejemplo, ha contado que durante los años que vivió fuera de España tuvo que afrontar momentos realmente difíciles. Ha explicado: “En Inglaterra fue donde comencé mi carrera musical”.

“Fiché por una discográfica muy potente, salí de Factor X, todo muy guay. Devolví el año que me firmaron y entonces compré toda mi música. Me quedé sin un chavo, siendo muy famosa”.

En este punto ha relatado las penurias económicas que sufrió: “Entonces, como no tenía dinero, iba al supermercado y tenía que comprar huevos o leche. Ante esto lo que hacía era comprar la leche y robaba los huevos. Y fuera había gente esperando para hacerse fotos conmigo y yo tenía que buscar postura para que no se me rompieran los huevos”.

En este primer programa, Jordi ha visto que Ruth ha sido una de las que más se ha abierto hablando de su vida privada. Pero también ha sido una de las participantes que más se ha entregado en las cocinas. Y es que tiene claro que quiere aprender y llegar lo más lejos posible.

Para ella es todo un reto y está encantada: “Realmente estoy aquí por mi madre, que le flipa la cocina y le encanta este programa. Jamás he hecho un formato que no fuese de música, entonces estar aquí para mí es un salto al vacío”.

A pesar de este temor que siente, le ha ido muy bien y ha conseguido salvarse gracias a un plato muy bien valorado. Plato del que ha dicho: “Estoy deseando hacérselo a mi madre porque ella es todo en mi vida. Es el amor de mi vida”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión