Jordi Cruz, asustado al ver que ella se ha ido sin pensarlo

Jordi Cruz está disfrutando al máximo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, también está sufriendo al tener que despedir a concursantes muy especiales como Ruth Lorenzo. Eso sí, su mayor pesar lo ha vivido en la última gala al ver a María Zurita marcharse de las cocinas de repente.

La prima del Rey ha sufrido una indisposición que ha preocupado mucho al cocinero. Afortunadamente, todo ha quedado en un pequeño susto.

Jordi Cruz asiste atónito a la huida

El prestigioso chef ha vivido en el último programa uno de los momentos más preocupantes de todas las ediciones. Y así lo han reflejado las caras de él y de los demás miembros del concurso.

Todo ha sucedido durante la prueba de exteriores. María estaba cocinando junto a sus compañeros cuando, de repente, ha empezado a sentirse mal. Tanto es así que le ha dicho a Escoté: “Me estoy mareando”.

| Gtres

La diseñadora rápidamente le ha dicho que parara de trabajar y le ha ofrecido agua. Pero la sobrina de Juan Carlos I seguía sin encontrarse bien, por lo que ha dicho: “Tengo que salir”. Es más, en ese momento se ha dirigido nerviosa y rápidamente al equipo que trabaja detrás de las cámaras: “Me estoy mareando, me estoy mareando”.

Un miembro de MasterChef Celebrity la ha sacado de cocinas y la ha sentado en una silla. Allí ha recibido las atenciones pertinentes ante la preocupación de sus compañeros, de Jordi y de los demás miembros del jurado.

Afortunadamente, todo ha ido bien y la concursante se ha recuperado, tras lo que ha explicado lo que le había sucedido: “He empezado a ver doble. Me temblaban las piernas, me temblaba todo y nadie me oía, parece que no tenía voz. He estado a punto de desmayarme”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Jordi Cruz consuela a María Zurita

El propietario del restaurante ABaC ha respirado tranquilo cuando ha visto a Zurita volver a cocinar. Un regreso que ha sido muy bien acogido por los demás concursantes, que no han dudado en darle cariño.

Ella ha reconocido que se sentía culpable por dejarles solos cocinando, a pesar de que su lugar había sido ocupado por un amigo de Escoté. Nos estamos refiriendo a Luis Mengual, de Maestros de la costura.

Todos los participantes han intentado tranquilizarla y explicarle que no tenía que preocuparse por nada. No obstante, ella ha dicho sentirse realmente mal por las consecuencias de su indisposición y no ha dejado de pedirles disculpas. Por esto, Jordi se ha visto en la necesidad de intervenir.

El catalán se ha dirigido a ella al final de la prueba para decirle: “¿Por qué llevas tan mal ponerte mala?”. Y la respuesta que le ha dado entre lágrimas ha sido esta: “Porque no me gusta dejar a la gente colgada. En mi casa me han educado en esforzarme siempre al máximo y a dar lo máximo de mi potencia”.

“Estoy intentando dar el 100 %, pero lo que pasa es que aún no se nota”.

Palabras ante las que Cruz y los demás han respondido con unos aplausos y vítores para María con el propósito de animarla.

En redes también ha recibido ánimo y cariño tras su percance por parte de algunos espectadores. Pero otros han tirado de humor para dar su punto de vista sobre lo sucedido. De ahí mensajes como “Su indisposición es pura genética, pones a trabajar a un Borbón dos horas y se marea”.