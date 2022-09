Joaquín Sabina desvela quién ocupa su corazón y cómo es su estado de salud real

Joaquín Sabina es, sin duda, uno de los grandes cantantes de nuestro país. El cantautor cuenta una extensa trayectoria con la que ha cosechado éxitos en prácticamente todo el mundo. Su legado musical pasará a la posteridad, Sabina siempre se ha caracterizado por su capacidad de renovarse y aportar nuevos matices a la música española.

Joaquín Sabina lleva más de 40 años sobre los escenarios y eso le ha asegurado un enorme séquito de seguidores. Con casi 20 discos publicados a sus espaldas, Sabina es todo un referente de la música española. Sin embargo, el intérprete de 19 días y 500 noches ha optado siempre por mantener su vida privada alejada de la pública.

Joaquín Sabina y el amor de su vida

El corazón de Sabina lleva ya ocupado más de veinte años por Jimena Coronado. Sin embargo, la pareja decidió contraer matrimonio hace tan solo dos años.

Pocas son las ocasiones en las que el autor ha hablado públicamente de ella. La más reciente fue el pasado año en el programa La noche D.

En el programa, habló sin tapujos sobre su pasión por el amor y enamorarse. "Yo he hecho mis canciones para conseguir chicas, no para que las consiga el que está en la cuarta fila. Me ha costado mi trabajo", bromeaba el autor.

"Yo ya no tengo edad para decirlo, pero a mí me ha gustado siempre mucho el 'amor fou'. El amor loco que echa llamas y que puede durar un instante o tres años. No mucho más de diez años", comentaba Sabina.

Sin embargo, Sabina reconoció que cuando Jimena llegó a su vida, todo cambió. Ella puso su mundo del revés y le hizo ver la vida desde otra perspectiva.

"Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De gira, si no viene ella, no voy. Antes era al revés, sexo drogas y rock and roll, y no hay que llevar a la novia ni a la mujer. Yo ahora si no viene ella, no voy", sentencia el autor de Y nos dieron las diez.

En el mismo programa, Joaquín habló sobre los motivos que le llevaron a contraer matrimonio con ella. Y es que Jimena es de Perú y se conocieron en el país sudamericano por trabajo. Ella le realizó una sesión fotográfica.

"En todas mis idas y venidas a los hospitales, incluida la última, siempre he pensado que tengo 71 años. Si me pasa algo yo quiero que tenga papeles que le den todo tipo de derechos" afirmaba el cantante.

El artista siempre se ha caracterizado por su visión adelantada sobre el amor y las relaciones de pareja. Además, él mismo llegó a confesar, en más de una ocasión, que se había enamorado de más de una mujer. Sin embargo, tiene una opinión muy clara sobre el poliamor: "Es agotador, ahora, se lleva el poliamor, las relaciones abiertas… No tengo nada en contra, pero no me apunto".

"Yo no tengo edad", declaró. "Para mí, el amor es un invento maravilloso del ser humano porque los animales tienen sexo, pero no amor ni erotismo", relataba Sabina.

Sabina no tiene intención de retirarse

Pese a los rumores sobre una posible retirada de los escenarios, el intérprete ha comentado en reiteradas ocasiones que no piensa hacerlo. Es más, su intención es la de seguir creando música para volver a embarcarse en una nueva gira.

Hace dos años que Sabina sufrió una aparatosa caída durante un concierto. El cantante se encontraba ofreciendo un recital junto a su gran amigo Joan Manuel Serrat en Madrid. Sabina se precipitó por el escenario cayendo desde una altura de dos metros.

En la última gala de los premios Goya de este año, Joaquín volvió a aparecer públicamente, disipando así todos los rumores sobre su salud.