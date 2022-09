Joaquín Prat, señalado tras saberse qué hace con la educación de su hijo

Joaquín Prat se caracteriza por opinar abiertamente de diferentes temas que pueden causar cierta controversia para debatir en directo. No se esconde nada y no tiene ningún miedo a dar su punto de vista sobre varios asuntos.

Sabemos que es un comunicador que no rehúye a hablar de los temas de actualidad que suceden en nuestro país. Y tampoco rechaza comentar otra serie de temas que son más personales y que en algunas ocasiones tienen que ver con su hijo de siete años.

Estamos hablando de Joaquín, el hijo del periodista fruto de la relación que mantuvo durante años con Yolanda Bravo. Y es que este ha salido a colación cuando el presentador y Patricia Pardo debatían este jueves sobre un tema espinoso. Hablamos del uso de los chats de padres, que es algo habitual desde hace unos años en todos los colegios de España.

Joaquín Prat se mete en un lío hablando de la educación de su hijo

Un tema que da para muchos comentarios y reflexiones cada vez que sale a la palestra. El caso es que el comunicador ha sufrido una contestación inesperada por parte de su compañera de programa. En tono de broma, ha definido perfectamente lo que Joaquín Prat no se atrevía a decir tan claramente en directo.

| Telecinco

Joaquín y Patricia intercambiaban opiniones en El programa del verano y se ponía el foco en la ausencia del presentador en estos grupos de padres del colegio. Unos chats que muchas veces sacan de quicio a algunos de los miembros de dichos chats.

Por su parte, Prat ha visto cómo Patricia Pardo ha defendido este tipo de forma de comunicarse entre los padres de los niños y afirma que tienen sus beneficios. Pero el amigo y compañero de Ana Rosa Quintana, tras ver varios reportajes sobre la vuelta al cole, ha opinado de esta forma sobre este tipo de grupos.

Los chats de padres, tema de debate en El programa del verano

"Yo no estoy en el de clase, estoy en el de extraescolares y en el de los programas en los que trabajo. Y en el de mis amigos de Mallorca". Tras sus palabras, algunos tertulianos de la mesa debate han apuntado que dentro de sus grupos "hay pequeñas escisiones de padres guays".

| Telecinco

Y Fernando Garea, uno de los presentes en la mesa de debate, ha desvelado que el equipo del programa tiene un grupo sin Joaquín Prat. Algo a lo que ha reaccionado el ex de Yolanda Bravo. "No me extrañaría nada, hay muchos chats paralelos", respondía de forma calmada el presentador de El programa del verano y Ya es mediodía.

"Me metieron en grupo solo de madres y me salí. Hablaban mucho"

Patricia Pardo no se podía aguantar y ha opinado directamente sobre las palabras de su compañero. “Cómo se nota que estás deseando decir que los chats de padres son un coñazo, se te nota muchísimo, encima no participas en ningún chat. Son muy útiles, aunque cuando preguntan y todo el mundo responde negativamente son muy pesados”.

| Gtres

Por último, este no se quedaba callado y respondía de esta forma a la pareja de Christian Gálvez. “No puedo hablar con conocimiento de causa porque no estoy, me metieron en un grupo solo de madres y me salí, hablaban mucho”, lamentaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Con todo, queda claro que el comunicador odia todo este tipo de grupos y prefiere estar alejado de ellos lo más posible. Esperemos que este pasotismo en ese aspecto no le pase factura a su hijo en el curso escolar.