Joaquín Prat sabe que está decidido y que se ha quedado sin trabajo por imprudente

Joaquín Prat acaba de comprobar que en su programa se toman muy en serio las cosas. El compañero que no cumple con su cometido o no se ajusta a los requerimientos de los jefes puede acabar en la calle. Y un buen ejemplo de esto es Rocío Flores.

La joven estuvo colaborando un tiempo en el programa de Ana Rosa Quintana. Pero importantes diferencias económicas entre las dos partes acabó por distanciarles. Eso sí, ninguno de ellos cierra las puertas a un posible acuerdo en un plazo corto de tiempo.

En el programa que copresenta Joaquín recibieron este lunes en el plató la visita de Olga Moreno, una de las personas más próximas a Rocío. Aprovecharon para abordar unos cuantos temas de actualidad, como la relación de la empresaria con su representante Agustín Etienne. La sevillana confía en "estar toda la vida" a su lado.

Pero también se trató la situación que vive en estos momentos con la hija de Antonio David. Se ha especulado mucho con la posibilidad de que se distanciaran tras comenzar un idilio con el mánager de ambas.

A Olga le encantaría que la joven regresara de nuevo al formato matinal de Telecinco. Nadie se había pronunciado hasta la fecha sobre lo ocurrido. De un día para otro, sin casi dar explicaciones, la influencer desapareció del espacio.

| Mediaset

Cuando se le preguntaba sobre ello lo desmentía todo y prefería guardar silencio al tiempo que esbozaba una sonrisa. Pero la que no se ha mordido la lengua ha sido Ana Rosa. "Hay que llegar a un acuerdo, y de momento, todavía no se ha llegado", admitió durante la conversación.

La jefa de Joaquín Prat explicó que de momento "está en el aire" la colaboración. "A mí no me cuentan mucho", señaló. Al parecer, no es ella la que lleva las negociaciones de manera directa, sino que se ocupan sus compañeros de la productora.

Hay que decir que la reina de las mañanas fue la descubridora de la joven, la que le dio la primera oportunidad en televisión. Le llegó en el momento oportuno, cuando Olga concursaba en Supervivientes y a su padre le llovían críticas por la docuserie de Rociíto. En aquel momento se pensó que su testimonio tendría mucho valor dentro del magacín.

Un año antes había estado también en el reality y además conocía a la perfección a la empresaria. Pero sus intervenciones en el espacio apenas aportaban nada.

| Telecinco

Evitaba mojarse sobre todo lo que salpicaba a su familia. Aquello era algo que molestaba mucho a algunos de sus compañeros, que sabían que le estaban pagando para que hablara.

Joaquín Prat fue muy crítico con ella

Joaquín Prat fue uno de los que más cargó contra la joven. Entendía que apenas aportaba nada a la sección, sobre todo si se le comparaba con otros famosos como Isa Pantoja. La hermana de Kiko no tenía inconveniente en pronunciarse sobre lo que fuera.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

A la hija de Rociíto se la llegó a tachar en alguna ocasión de "poca generosa" con el espacio que le pagaba. Se sentaba unos minutos en el plató y se limitaba a hablar lo básico. Desapareció de la sección social tras la llegada de El programa del verano.

Sin embargo, tampoco ha regresado con el regreso de Ana Rosa en esta nueva temporada. La joven pedía un incremento del dinero que percibía por sus colaboraciones, que ascendía a 1000 euros por intervención.

Joaquín Prat está pendiente de que haya novedades, ya que no le cierran las puertas a nadie. La responsable del programa admitía con sinceridad que "hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado".