Joaquín Prat ya no puede ocultar más que lo de su hermano Federico no es verdad

Joaquín Prat sigue alucinando con todo lo que está pasando alrededor de su hermano Federico. Este realizó unas polémicas declaraciones en Canal 8 en las que pedía ayuda y denunciaba que su familia no le había ayudado tanto como deberían.

Joaquín Prat no daba crédito a las palabras que pronunció su hermano, del que no tenía contacto desde hace tiempo. Sin duda, el presentador de Ya es mediodía está viviendo un verano convulso tanto a nivel profesional como personal.

| Instagram

En primer lugar, el veterano presentador de Telecinco vio como dejaba su labor de conductor de Cuatro al día para tomar las riendas de Ya es mediodía. Tras debutar en dicho programa, se fue de vacaciones para buscar un poco de relax en un verano que ha sido muy agitado para él.

Joaquín Prat sufre un verano convulso por culpa de su hermano

Y cuando menos lo esperaba, ha aparecido su hermano Federico, que ha hecho saltar por los aires la estabilidad de su mediática familia.

Federico, ni corto ni perezoso, explicaba así su dura situación vital. "Estoy en La Línea buscando trabajo, me vine hace nueve años por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y, ahora, ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra", contaba en televisión.

| 8Directo

"Quería dar las gracias a todo el mundo que me está ayudando aquí, a los que han aportado un eurito o dos euritos", comenzaba diciendo. "Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni en alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe", proseguía.

Su familia respondió a Federico tras dejarles en mal lugar

En el momento de hablar de su familia, este fue lo más contundente posible. "Con ellos tengo una relación un poco delicada. No estoy contento con ellos y apenas nos hablamos, es complicado", dejando caer que no existe casi relación.

Mientras, su hermana Andrea Prat cogía el toro por los cuernos y compartía un comunicado a través de sus redes sociales. Así, esta negaba los hechos y afirmaba que su hermano es adicto a las sustancias.

| Instagram: @joaquinprat

"Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro. Es y ha sido siempre querido en casa: educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto", comenzaba escribiendo la hermana de Joaquín Prat.

"Hemos intentado ayudarle, acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación, centros de toda índole y también en casa. Finalmente y tras un duro camino, especialmente para mi madre, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción", continuaba su explicación.

El hermano de Joaquín Prat cuenta su verdad tras la reacción de su familia

En la revista Lecturas, Federico se ha explayado y ha confesado en qué situación se encuentra tras verse en el foco mediático de buenas a primeras. “Estoy mal. Todo esto me está repercutiendo mucho”, explica. La intención del hermano del presentador es aclarar que lo que dicen su madre y sus hermanos no es verdad.

"Ya no soy un adicto" ha sentenciado el protagonista de la semana, contradiciendo la versión que dio su familia hace unos días.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Además, asegura que no le ha beneficiado nada salir a la palestra de esta forma y así lo explica. “Yo me siento en la calle a pedir para pagar mi casa y mi comida y todo esto no me beneficia”.