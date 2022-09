Joaquín Prat ya no calla que los rumores sobre Ana Rosa Quintana son verdad

Joaquín Prat ha visto cómo ha aumentado su preocupación en relación a una amiga y compañera de trabajo a la que guarda un cariño especial.

Estamos hablando de Ana Rosa Quintana, que en noviembre de 2021 tenía que dejar la televisión de forma forzosa. Y todo después de que le diagnosticasen un cáncer de mama del que se ha estado tratando durante todo este tiempo.

Joaquín Prat confiaba en que la veterana periodista madrileña volviese al plató de donde nunca debió salir el próximo lunes 12 de septiembre. Lo haría con el arranque de temporada en El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat confirma los peores rumores sobre Ana Rosa

El caso es que para desgracia de la propia Ana Rosa y de Joaquín Prat, finalmente no veremos a la periodista de Telecinco tan pronto. No podrá sentarse aún delante de las cámaras tras 10 meses sin hacerlo.

Según desvela un conocido medio digital, la presentadora aún está pendiente de ciertas pruebas médicas. Unas pruebas que tendrían que dar el visto bueno para que regrese al plató donde todo su equipo la echa de menos.

Aunque todo apuntaba a que la comunicadora volvería la próxima semana, su reaparición tendrá que esperar unas semanas más. Parece que será a finales de septiembre cuando vea la luz después de estar sufriendo lo indecible por una enfermedad que le sobrevino en 2021.

Ana Rosa Quintana espera que a finales de este mes todo esté bien para que vuelva a presentar. Y mientras que se produce su regreso, Joaquín Prat y Patricia Pardo continuarán siendo los fieles escuderos. Seguirán llevando las riendas de un programa que no ha notado a nivel de audiencias la marcha de la periodista.

La vimos por última vez en la fiesta de su productora

Aunque parecía que en la primera quincena de septiembre, la periodista podría darle la mejor noticia a todos sus compañeros de programa, no ha sido así. Telecinco ha optado por seguir alargando unos días más El programa del verano hasta este viernes 9 de septiembre.

Eso sí, la temporada ya ha empezado en otros programas de la cadena como Cuatro al día o Ya es mediodía. Recordemos que Ana Rosa anunció este mismo verano que volvería a la televisión después de sus vacaciones en aquella fiesta organizada por Unicorn Content, la productora del programa.

Una celebración en la finca La Caprichosa en Villa del Prado (Madrid), donde pudimos verla con un look muy distinto al que nos tiene habituados. Y todo debido al tratamiento que ha pasado en los últimos meses.

Ana Rosa cumple 10 meses fuera del trabajo

Fue el 2 de noviembre de 2021 cuando la presentadora anunciaba su enfermedad en pleno directo. "Hoy por primera vez voy a hablar de mí, la semana pasada ha sido rara y muy intensa. Me he ido dos veces antes de terminar el programa. He faltado el viernes" señalaba.

"Normalmente, y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el Covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida", continuaba explicando Ana Rosa.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató", concluyó su 'speech'.