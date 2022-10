Joaquín Prat llega al límite y le dice a su pareja que no quiere seguir aguantando

Joaquín Prat comparte pantalla con una de las grandes comunicadoras de España: Ana Rosa Quintana. Y no puede haber mejor altavoz para mandar contundentes mensajes. Y eso es lo que ha hecho el presentador.

El presentador se ha mostrado bastante decisivo y ha criticado la labor tanto de Pedro Sánchez como de Alberto Nuñez Feijóo. Joaquín Prat ha puesto en valor la reunión de urgencia que han mantenido los dos líderes políticos.

| Telecinco

Esta cita política se ha debido a la inminente dimisión de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ante este suceso, tanto Pedro como Alberto han valorado que se está sucediendo una crisis de urgencia en el tercer poder.

Ambos se dispusieron a llevar un cabo "un último intento" y, de este modo, negociar conjuntamente CGPJ y el Tribunal Constitucional.

"Unos gobernantes no pueden tener una última oportunidad. Tienen que agotar hasta el infinito porque es su obligación", ha empezado diciendo Ana Rosa Quintana. Y ha seguido añadiendo unas palabras más junto a Joaquín Prat.

La pareja televisiva siempre lanzan mensajes conjuntamente para provocar un cambio en la política de este país. Esta vez, ambos parecen estar bastante disgustados ante lo que está ocurriendo con la Justicia. Y han puesto de manifiesto este descontento.

"Tienen que buscar las soluciones. Más aún cuando la renovación del Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años bloqueada. Todo por la incapacidad y la lentitud de negociación de nuestros políticos".

| Mediaset

Estas palabras han incendiado también la actitud de Joaquín Prat, quien ha apoyado a su compañera de antena.

"La garantía de la soberanía popular y del ejercicio de las libertades individuales es la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial". Por esto, estaría enfadado el reparto de jueces entre ambos partidos.

"No sé cómo no nos sigue provocando sonrojo", decía Joaquín muy indignado. Y no comprende que aún la población española siga permitiendo esta situación.

Y tampoco que sigan aceptando "que sean los dos principales partidos los que se estén repartiendo o negociando de alguna manera a qué jueces colocan en los principales órganos de Gobierno. A mí es que me sigue llamando la atención".

Ana Rosa se le sumó de nuevo con palabras tajantes. "Joaquín, la reforma que propone Europa es la que ahora defiende el PP."

Pese a que han estado tiempo gobernando y no la han hecho, es al final lo normal. La de los jueces y el Parlamento. Porque tiene que haber separación de poderes".

Joaquín Prat vuelve a dar la bienvenida a su compañera

En los últimos once meses, el presentador ha tenido que hacerse cargo del Programa de Ana Rosa. Su compañera tuvo que despedirse una temporada para recuperarse de su enfermedad.

Durante su retirada temporal, sus compañeros han estado apoyándola y han estado ahí para lo que necesitara. Ahora, la periodista vuelve a la carga con su compañero.

"Llevo trabajando desde que tengo uso de razón y haciendo programas diarios más de 30 años. El único parón que tuve fue el cambio de cadena de Antena 3 a aquí que me pilló con mi embarazo", recordaba la comunicadora.

"Estoy estupendamente pero podré decir que estoy dada de alta dentro de 5 o 7 años. Es un tratamiento que cuando terminas las quimios, radios y operaciones, te quedan analíticas, revisiones cada trimestre..."

Joaquín Prat ha estado al frente junto a su compañera Cristina Pardo. Y no solo este programa, sino también Ya es mediodía. Eso significaba que estaba cerca de seis horas seguidas en directo con su público.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco