Joaquín Prat se harta y señala al verdadero padre del último hijo de Ana María Aldón

Un nuevo nubarrón se cierne sobre Ortega Cano y su familia. Sobre todo ahora que se rumorea que Ana María Aldón podría estar ilusionada con otro hombre, aunque ella lo ha negado por activa y por pasiva.

"No puede haber pruebas, es totalmente falso. Mi marido está muy triste porque es una familia muy querida por nosotros", sentenciaba.

Algo que llevaba a incidir nuevamente en el tema de la paternidad del pequeño José María, acusaciones de las que siempre se ha defendido con uñas y dientes.

Recientemente, Joaquín Prat salía en defensa de la diseñadora, dejando claro que nadie puede poner en tela de juicio la paternidad del niño. "Yo entiendo perfectamente la situación narrada por ella de cuando entra en esa familia", señalaba el presentador.

"¿De qué narices te tiene que poner la familia de nadie en tela de juicio?, ¿por qué?", se preguntaba. "¿Es que la familia vive bajo el mismo techo, se acuesta en la misma cama o comparten su día a día con esa persona?"

"La familia está para cuando a ti te sale la cosa mal darte consuelo. Un consuelo incondicional. Para eso está la familia, no para poner palos", arremetía con los familiares del diestro.

Mientras que Ana María ya ha dejado muy clara su versión públicamente. "Yo lo que quiero es que todo el mundo sepa que yo no tengo ninguna duda de quién es el padre de mi hijo, ni lo más mínimo. Y el padre tampoco", remarcaba.

Era el ex de la diseñadora, Juan Montiel, quien sembraba las dudas acerca de la paternidad del pequeño José María.

Ana María Aldón hace frente a los rumores sobre la paternidad de su hijo

Antes de comenzar su relación con Ortega Cano, la diseñadora estaba con otro hombre dedicado al mundo de la tauromaquia. Y él nunca llegó a perdonarle ese desprecio. "Tengo seis cornadas en mi cuerpo y la que me ha dado ella es la más gorda de toda mi vida", se lamentaba.

Algunos amigos de Montiel no dudaron en atacar a la diseñadora. "Lo que esta señora ha hecho con Juan Montiel es una puñalada trapera, sin darle una explicación", la acusaban.

"Su currículum es bastante negro. Yo la definiría como una persona fría, calculadora y que tiene afán de poder", sentenciaba uno de ellos.

"Es una mujer fría y calculadora. Tiene algo que atrae a los hombres hasta el extremo de arruinarlos y siempre los busca que tengan pareja, dinero y poder. Los absorbe al máximo y, cuando los arruina, les da la patada y se va", decían.

Respecto a la paternidad del hijo de Ana María y de Ortega Cano, Juan Montiel se mostraba muy claro: "Si coinciden las fechas del embarazo, ese hijo podría ser mío".

"Fue en marzo la última vez que tuve relaciones con ella y en mayo se anunció el embarazo. Es muy fácil, solo hay que tener paciencia y esperar", aseguraba. Desde entonces, nada se ha vuelto a saber sobre este misterioso hombre, aunque la sombra de la sospecha nunca ha dejado de planear sobre Aldón.

De hecho, quedaba claro que había sido la hermana de Ortega Cano la que había sacado a relucir el tema.

"Esto me duele. Yo no lo perdono. No sé quién ha sido, Avilés está diciendo el nombre de mi cuñada", comentaba al respecto.

"Yo siempre sentí el apoyo de él, me dijo que no hacía falta que nos hiciéramos pruebas", apuntaba muy segura.