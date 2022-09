Joaquín Prat explica la otra versión de la infidelidad y desvela su sentimiento real

Joaquín Prat siempre se ha caracterizado por hacer televisión desde el punto de vista de la verdad, por eso quiere ser honesto y leal. Trabaja en la crónica social, pero no está de acuerdo con las actitudes que tienen ciertos reporteros y ha pedido respeto. Su postura le ha costado un disgusto, pues se ha enfrentado a Antonio Rossi, uno de sus mejores colaboradores.

Joaquín Prat ha comentado el incidente que ha tenido Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué, con un grupo de fotógrafos. Considera que está en su derecho de no dejarse ver y cree que su postura es la más coherente: no hablar con ningún medio. Ha aprovechado para dar la otra versión de la presunta infidelidad, pues piensa que la joven no es responsable de nada.

Joaquín sabe que su deber es crear espectáculo, pero siempre ha sido muy sincero y no ha podido evitar exponer sus sentimientos reales. “Tú no llegas un día y dices «voy a romper mi familia», las familias se rompen y las parejas se separan, estas cosas suceden”. Con estas palabras ha dejado claro que está al lado del futbolista, cree que en una ruptura no hay héroes ni villanos.

Joaquín está al tanto de los rumores, pues cada vez son más los periodistas que ponen en duda la lealtad del ex de Shakira. El programa Ya es Verano insinúa que el futbolista tuvo un coqueteo demasiado intenso con una modelo internacional. Supuestamente la colombiana descubrió este desliz y marcó sus normas, pero ninguna de las partes ha confirmado la información.

Prat ha dado paso a un vídeo de Clara Chía y Antonio Rossi ha atacado a la joven porque considera que no ha sido educada con la prensa. “No solo hay malas preguntas, también hay malas actitudes”, ha empezado diciendo el tertuliano muy molesto. El presentador ha defendido a la pareja de Piqué y le ha recordado algo a su compañero: “Clara no ha contestado”.

Joaquín Prat ha tomado una firme decisión

Joaquín se ha propuesto estar al lado de la verdad, independientemente de que una versión pueda generar más audiencia que otra. Es innegable que Gerard Piqué se ha portado con Shakira de una forma irregular, pero el comunicador quiere ponerse en su lugar. Cree que no hay nadie que rompa una relación a consciencia, piensa que es un suceso natural.

Prat ha tenido un pequeño desencuentro con Antonio, quien insiste en que la novia de Piqué debería cambiar su comportamiento. “Si la gente hace malas preguntas y es maleducada no te tienes que poner al mismo nivel y menos de esa manera. Ha empujado la cámara y la ha tapado y La persona que se lleva ese empujón está currando”.

El amigo de Ana Rosa Quintana se ha ganado el aplauso de las redes sociales, no son pocos los que han apoyado su discurso. Es cierto que Shakira tiene muchos apoyos y que el deportista no disfruta de buena reputación, pero continúa teniendo seguidores. Los espectadores de El Programa de AR han felicitado al comunicador por intentar ser neutral.

Joaquín Prat siempre está al lado del que lo necesita

Joaquín ha dado la cara por el ex de Shakira y no es la primera vez que contradice a la opinión mayoritaria. Cuando Rociíto llegó a Telecinco y comenzó a hablar de Rocío Flores él fue uno de los pocos que le tendió la mano. La revista Lecturas asegura que esta relación laboral ha terminado, pues El Programa de AR ha dejado de contar con la colaboradora.

Prat está acostumbrado defenderse de ciertos ataques, no tiene miedo y tiene claro que su talento es capaz de conseguirlo todo. Por eso ha puesto encima de la mesa lo que siente por el revuelo amoroso del momento. No le dará la razón a alguien que no se lo merezca, prefiere contar la verdad para que el público tenga las dos versiones.