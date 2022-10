Joaquín Prat desvela cómo es la hija de Antonio David y pone todo en peligro

Joaquín Prat no se muerde la lengua cada vez que tiene que hablar de Rocío Flores. Hasta hace unos meses eran compañeros de programa y se puede decir que la conoce bastante bien. En los últimos días, el periodista le ha dedicado unas palabras que no eran precisamente cariñosas.

Es posible que esté harto de su comportamiento y de sus continuas exigencias. El presentador de Mediaset quiso hacer una reflexión tras el paso de Olga Moreno por El programa de Ana Rosa. La sevillana desveló que la relación con la hija de su ex no atravesaba por su mejor momento.

Joaquín sabe por experiencia que se trata de una joven con mucho carácter, que se mosquea con bastante facilidad. La ganadora de Supervivientes desveló que no se trata de la primera vez que se ha enfadado con ella. Explicó que le cuesta bastante asimilar ciertas cosas.

En cualquier caso, la nueva pareja de Agustín Etienne confía en que todo esto se solucione. "Se va a arreglar, cuando hay cariño todo se arregla", añadió. Pretendía restarle importancia al cabreo de la influencer.

Al día siguiente de esta entrevista, el presentador quiso hacer una reflexión respecto a todo lo escuchado. Ya en frío y con las ideas muy claras, se mostró bastante crítico con la que había sido su compañera. "Después de lo que dijo Olga, confirma que Rocío es una persona con un carácter complicado", dijo.

| Mediaset

De hecho, no dudó en pronunciarse sobre el buen hacer de su representante con ella. En más de una ocasión, Etienne le tuvo que parar los pies para evitarle problemas. "Todos hemos visto como Agustín la ha cuidado, como ha evitado que se meta en más polémicas", destacó.

Joaquín Prat es consciente de que la hija de Antonio David ha dejado de trabajar ya con su mánager. Habían sido muchos años juntos, pero ella decidió cortar la relación de un día para otro. El motivo era evidente.

Agustín empezó una relación sentimental con Olga Moreno, algo que molestó mucho a la nieta de 'la Jurado'. Sobre todo porque se enteró por la prensa.

En cualquier caso, al prestigioso periodista de Mediaset le costaba entender las maniobras de la joven. Después de elogiar en público a la empresaria sevillana en multitud de ocasiones, ahora parecía que le molestaba verla feliz.

| Europa Press

En su opinión, "esto se le complica. Hablamos de generosidad", soltó el conductor del espacio.

De esta manera dejaba entrever su desconcierto por la reacción de Rocío. No entendía que la ex de su padre pudiera rehacer su vida. Es como si le molestara verla feliz al lado de otro hombre que no es su padre.

Pero todo hace indicar que no le quedará más remedio que aceptarlo.

Joaquín Prat defendió a otra persona

Joaquín Prat no tuvo inconveniente en mostrarle su apoyo a Olga Moreno. Señalaba que la ganadora del reality hacía "bien". Aseguraba que "cada uno que se busque la vida, que ya somos mayorcitos", lo que suponía un dardo dirigido a la influencer.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Tampoco se quedaba corta en este sentido la empresaria sevillana. Durante su intervención contó que la gente que la quiere y la ve feliz, tienen que estar felices. Con estas palabras volvía a dejar en mal lugar a Rocío Flores.

Pero hay más detalles de ella que no han gustado a sus compañeros. Recientemente ha dejado de colaborar con el formato matinal por diferencias económicas. Reclamaba ganar más dinero.

Joaquín Prat no entiende esta postura. Y más cuando le ha tenido que llamar la atención por no aportar nada en sus intervenciones. Se negaba a hablar de cuestiones familiares cuando había sido contratada para ello.