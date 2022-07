Joaquín Prat destapa lo que otros callan sobre los problemas médicos que le asustan

Joaquín Prat ha decidido no callarse más y ha compartido con la audiencia de Telecinco todo lo que no se ha contado sobre los problemas médicos de uno de los rostros más conocidos de la prensa social española.

Desde que Ana María Aldón decidió dar un paso al frente tras casi un mes desaparecida, la familia Ortega se han convertido en los protagonistas indiscutibles de la todas la revistas y programas de televisión de nuestro país.

Y es que, tras hacerse públicas las declaraciones de la diseñadora enDéjate querery Viva la vida, los rumores de separación no han dejado de crecer. Tanto es así que, este miércoles, 20 de julio, Joaquín Prat pudo ver a través de la televisión a José Ortega Cano perdiendo los papeles en Sálvame.

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Ya no tengo fuerzas… Estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan".

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. Les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando y con todo lo que he sufrido en mi vida, no puedo más", aseguró el diestro entre voces. "Sálvame son enemigos míos".

Ahora, y tras estas declaraciones, Joaquín Prat y el resto de sus compañeros no han podido evitar preocuparse por la salud del torero.

Joaquín Prat señala a los culpables

Joaquín Prat no ha tenido ningún problema en señalar quiénes han sido los responsables de la salida de tono que protagonizó Ortega Cano hace unos días.

Este jueves, 21 de julio, El programa del verano aprovechó parte de su Club social para comentar las últimas declaraciones del maestro.

"No parece estar enfadado con su mujer y culpa a los medios de comunicación", apuntó Patricia Pardo nada más comenzar la tertulia. "El tsunami mediático lo ha provocado su mujer", aseguró Joaquín Prat a continuación.

Tras ver las imágenes del torero, el presentador del formato quiso compartir su opinión con la audiencia de Telecinco. "Yo entiendo la reacción de Ortega Cano, está entre la espada y la pared".

"Su mujer dice claramente que una de las grandes enemigas de su matrimonio es la hija de su marido. Y todo esto provoca comentarios en diferentes tertulias. Es verdad que la víctima colateral es él, pero lo que propicia todo esto son las reiteradas manifestaciones de su mujer".

Antonio Rossi apuntó que "esto debe hacer reflexionar a Ana María que, de forma reiterada, una y otra vez, ha dejado sobre la mesa determinado tipo de cosas y siempre sin hablar con él".

"Quien aviva el foco es Ana María, única y exclusivamente […] Gloria participa también en eso, pero ha ido a rebufo. Ha ido detrás, respondiendo, pero nunca delante", aseguró el periodista.

Por su parte, Alessandro Lequio aportó un punto de vista algo diferente al de Joaquín Prat. "Él se queja de la proyección mediática de su hija y de su mujer, pero tiene que entender que gracias a eso tienen un trabajo".

Joaquín Prat pone el foco en otra persona

Tras conocer las opiniones de sus compañeros, Joaquín Prat quiso desviar el tema para poner el foco sobre otra de las personas que han señalado a Ortega Cano en las últimas semanas.

"Dice algo Ortega Cano que nos ayuda a entender de dónde venimos. Y venimos de la docuserie de Rocío Carrasco y venimos de lo que se ha dicho claramente o insinuado: que ha hecho sufrir a Rocío Jurado", apuntó el presentador.

Y es que, durante uno de los capítulos de En el nombre de Rocío, su protagonista dejó caer que su madre se había arrepentido de su relación con Ortega Cano.

"Rocío en el capítulo anterior le señala directamente diciendo que el matrimonio fue un error. Señala, incluso, la barbaridad de haber contado que abortaron y se lo echa en cara cuando la que lo contó fue Rocío Jurado en una entrevista. Es decir, también hay cosas que hay que puntualizar mucho", apuntó Antonio Rossi.

