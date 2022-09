Joaquín Prat descubre el motivo del divorcio y ya asume que está solo

Joaquín Prat estaba expectante por conocer las primeras impresiones de la persona que, con su marcha de Telecinco, le ha cambiado su rutina diaria a nivel profesional.

Hace poco más de un mes, Sonsoles Ónega, excompañera de trabajo de Joaquín Prat, decidió aceptar una oferta de Atresmedia.

Sin duda, este fue un movimiento televisivo que dejó con el pie cambiado a más de uno y ayer Sonsoles daba la cara tras mucho tiempo callada. Así las cosas, dejaba claro cómo había sido la intrahistoria de ese fichaje por Antena 3 que dejó a Paolo Vasile realmente contrariado.

Joaquín Prat asiste asombrado a la entrevista más esperada

En la noche de ayer, Sonsoles Ónega fue invitada a El hormiguero en su segunda entrega de esta nueva temporada. Ella tenía muy claro a dónde iba. Era consciente de que Pablo Motos le iba a hacer alguna pregunta relacionada con ese cambio tan sorprendente que llevó a cabo hace unas semanas.

La excompañera de Joaquín Prat, ni corta ni perezosa, contestó a la gran pregunta que todo el mundo tenía curiosidad por conocer.

"Me siento como Florentino anunciando un nuevo fichaje, pero te voy a hacer la pregunta más morbosa de la noche. No están viendo mal el logo, es Antena 3 no es Telecinco. ¿Cómo te hicieron la oferta?", le ha preguntado el comunicador valenciano.

La periodista se ha hecho la sorprendida en un primer momento, pero lo cierto es que ha sido lo más sincera posible al responder.

"Me pilló en faja, estaba en mi camerino de Telecinco acompañada de una compañera estilista y de repente recibo una llamada descuelgo en altavoz. Era el 1 de julio y ese día cerrábamos Ya son las 8 y era un día intenso", comenzaba su relato.

En ese momento, a la protagonista del verano televisivo le sorprendió una voz. "De repente escucho 'soy la secretaria del director general de Atresmedia' y dije '¿cómo?'. Pensé que querían adaptar una novela mía o algo", confesaba.

Así se gestó la marcha de Sonsoles Ónega a Antena 3

"Se produce una reunión la semana siguiente y tu jefe que ahora es el mío, Carlos Fernández. Y me dice cinco palabras: tenemos un plan para ti", confesaba la hija de Fernando Ónega.

"En ese momento dejo de ver Carlos Fernández y veo a Brad Pitt, me enamoro profundamente de que alguien tenga un plan para mí", contaba.

Sonsoles ha desvelado cómo vivió todo aquello y cómo le comunicó que se iba de Telecinco a su jefe, Paolo Vasile.

"Con mucho dolor, con todo el dolor de mi corazón, comuniqué a mis jefes que me iba. Fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida, primero porque no me lo esperaba. No esperaba que me pasaría, a una canterana como yo. ¡Cómo le digo a mis jefes de los que sigo enamorada esto! Esto ha sido más duro que un divorcio", ha explicado con detalle.

El guiño a Joaquín Prat tras irse a la competencia

"Al finalizar el programa el 11 de julio decidí comunicarlo a mi jefe. No sabía que sería el último, pensé que sería más sencillo, inocente o ingenua. Pero tenía muy claro que era una decisión y las decisiones se ejecutan", sostenía.

"Las cosas hay que comunicarlas y no quería demorarlo porque no quería estar en una mesa impostando un silencio o una mirada. Decidí que era el mejor momento, fue la despedida más larga, pero sentía que no estaba traicionando ningún proyecto", continuaba.

Para finalizar, la presentadora ha querido mandarle un cariñoso mensaje al compañero que le ha relevado en Ya es mediodía. "Le deseo la mayor suerte a Joaquín Prat y el maravilloso equipo que hay detrás. Paolo me ha dado una oportunidad importantísima porque hoy me ha permitido estar aquí, por eso digo que ha sido como un divorcio", concluía.