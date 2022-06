Joaquín Prat confirma que ha perdido a la mujer que tantas alegrías le ha dado

Joaquín Prat no se puede creer lo que acaba de pasar. Y es que, después de vivir uno de los momentos más especiales junto a su jefa, el periodista acaba de recibir la peor de las noticias.

El pasado sábado, 25 de junio, el equipo de El programa de Ana Rosa al completo estaba de celebración. Como cada verano, Unicorn Content celebró su fiesta de fin de curso, pero este año fue mucho más especial.

| Mediaset

Para sorpresa de todos, Ana Rosa Quintana apareció en el evento prácticamente recuperada de su cáncer de mama. La gran amiga de Joaquín Prat no se quiso perder esta celebración por nada en el mundo.

Durante la fiesta, la dueña de la productora quiso pronunciar unas palabras. "Estoy muy bien. Lo he estado durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien. He sentido el cariño de todos los compañeros".

"Ha sido impresionante, porque, al final, es mucho tiempo, han sido siete meses... Todos los días, todos, todos, hasta el último redactor, la sastra, el regidor... En el fondo ha sido precioso, pero me lo podía haber evitado, la verdad".

Ahora, y todavía con la resaca de este día tan especial, Joaquín Prat ha tenido que anunciar a su jefa que acaban de perder a la mujer que tantos momentos y confidencias les ha regalado.

Joaquín Prat se siente traicionado

Joaquín Pratno puede entender qué es lo que ha sucedido para perder a uno de los grandes fichajes de El programa de Ana Rosa.

Este martes, 28 de junio, Isa Pantoja entró en directo en Sálvame para comentar la última hora del concurso de Anabel Pantoja y de todos los temas que le rodea: Yulen Pereira, Omar Sánchez…

Pero, sin duda, lo que hizo saltar todas las alarmas de Joaquín Prat y del resto del equipo de El programa de AR es la noticia que dio a continuación.

"Isa P, me encanta cómo hablas, ¿por qué no vienes de colaboradora?", le preguntó Kiko Hernández. "Tengo que ir un día allí en persona. Aquí lo escucho todo tarde", le respondió la prometida de Asraf.

| Telecinco

Después de que su compañero le insistiera en dar la noticia, Adela González dejó a todos los seguidores del formato con la boca abierta. "Me comunican que Isa P se convierte en la nueva colaboradora de Sálvame". Además, y para sorpresa de Joaquín Prat, la presentadora explicó que tendría que acudir "los lunes, miércoles y viernes".

"Esto implica participar en la Sálvame Fashion Week, implica participar en el Sálvame MediaFest…", le advirtió Kiko con humor. "No, no, no. Será si ella quiere", rectificó Adela, en un intento por no espantar a la compañera de Joaquín Prat.

"No, perdona, ella sacó un disco. Así que, si es colaboradora, bienvenida a todos los festivales", se quejó Lydia Lozano a ver el trato de favor que le estaban dando a la influencer.

| Telecinco

Tras ver todos los compromisos que le estaban exigiendo, a la compañera de Joaquín Prat no le quedó otra que declinar la oferta de La fábrica de la tele.

"Entonces es imposible porque yo vivo en El puerto de Santa María (Cádiz) y ya lo veo muy complicado con Supervivientes 2022 y los debates del Deluxe", Aseguró Isa. "Pero contad conmigo un día para veros y para comentar Supervivientes que desde aquí no es lo mismo".

"A las 17:51 de la tarde, tenemos nueva colaborada. Isa P, nueva colaboradora de Sálvame", gritaron Kiko y Adela al unísono, provocando los aplausos del público.

"A lo tonto, ahora cuando salga Anabel Pantoja del concurso, se va a dar cuenta de que su silla la ocupa su prima", bromeó el ex gran hermano. "Igual la dejas sin trabajo".