Joaquín Prat confirma que los médicos le han ingresado rápido porque hay peligro

Joaquín Prat, en shock. Y es que Máximo Huerta se ha llevado un gran disgusto de salud que ha detallado en sus redes sociales. Al parecer, el presentador ha presentado graves problemas respiratorios por los que ha tenido que ser ingresado de urgencia.

Y así lo compartía con sus seguidores. "He pasado unos días duros, muy duros. Tengo problemas respiratorios desde niño, la edad lo agrava, y desde el día 23 de septiembre ando mal", confesaba desde el hospital.

"Realmente mal. La tos fue convirtiéndose en una bronquitis, un ingreso, mucho broncoespasmo y, lo peor, falta de oxígeno en sangre", explicaba.

Un susto bastante grave del que sigue reponiéndose, y es que Huerta no atraviesa su mejor momento personal.

"Amén de otros etcéteras que han hecho de estos días un horror. Mi asma lo empeora todo", reconocía abatido.

"Hoy regreso al médico, después de noches interminables, respiro mejor por primera vez. Confío en la doctora y en la evolución de la enfermedad: antibióticos, broncodilatadores, oxígeno…", se excusaba con sus lectores, que esperaban ansiosos acudir a la firma de su libro.

Joaquín Prat, roto al ser conocedor de la noticia

Pese a todo, el escritor no ha perdido en ningún momento el buen ánimo y la ilusión. "Siempre es bueno agradecer las cosas. Perdonadme allí donde no he podido estar", se disculpaba por haber tenido que cancelar sus compromisos profesionales.

"Los compromisos eran ilusionantes, pero la salud no pide permiso. Ordena la vida a su antojo", aseguraba.

Ahora queda esperar para comprobar si Máximo podrá asistir a las próximas presentaciones de su libro que se celebrarán por toda España. Para empezar, tiene una cita el próximo viernes en Abarán (Murcia), a la que se suma la de Málaga el próximo 20 de octubre o Cartagena el día 22.

Cabe remarcar que Huerta está muy centrado en su carrera como escritor y no se plantea volver a la televisión, pese a haber pasado varios años en Telecinco.

El propio presentador definía a Paolo Vasile como un poco canalla. "Vasile es un canalla de tomo y lomo", comentaba hace un tiempo.

"Pedí un café y el azúcar y cuando me vio me dijo, acostúmbrate a no echar azúcar. Me dijo que me sobraban 8 kilos".

"¿Crees que a Pedro Piqueras le va a decir que le sobran 3 kilos?", apuntaba con cierto resquemor. "No sé si está buscando modelos. No es un 'zasca', es una realidad. Le quiero y lo admiro porque es un gran profesional, pero me dijo que me sobraban kilos", reprochaba al líder de la cadena de Fuencarral.

