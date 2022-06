Joaquín Prat confirma que la enfermedad es grave y lamenta no haberlo dicho antes

Joaquín Prat, uno de los comunicadores más queridos de la pequeña pantalla, ha aprovechado su influencia para concienciar sobre un tema. Kiko Matamoros está concursando en Supervivientes y ha hablado de su adicción a las drogas, una enfermedad realmente preocupante. El periodista se ha dirigido a sus espectadores para dejar claro que hay que atajar el problema cuanto antes.

Joaquín Prat ha escuchado la última entrevista que Kiko ha concedido en Supervivientes 2022 y ha dado su opinión de forma tajante. Cree que el colaborador ha estado jugando al límite y quiere que el público comprenda que es un atrevimiento muy peligroso. “Con la vida que ha llevado podemos decir que está vivo de milagro”, comenta en El Programa de Ana Rosa.

Joaquín ha escuchado las declaraciones de Kiko Matamoros, quien lamenta no haberle dicho a ciertos familiares lo mucho que les quería. El presentador ha aprovechado para confesar que él también se arrepiente de no haber contado antes sus sentimientos. Es una de las pocas veces que habla en términos tan profundos, pues suele ser muy reservado con su vida privada.

“Qué importante es eso, decirle a los seres queridos en vida lo mucho que los quieres porque los que no hemos tenido esa oportunidad luego lo hemos lamentado”, ha declarado Prat. Después ha seguido analizando las tremendas confesiones que Kiko ha hecho en el programa de superveniencia.

Joaquín no comprende cómo Matamoros está tan bien físicamente habiendo llevado una vida tan oscura y poco recomendable en términos de salud. “No podemos entender que esté vivo: 50 años adicto a la cocaína y fumando tres paquetes diarios”. El periodista cree que Kiko “tiene suerte de estar vivo” porque sus hábitos son completamente peligrosos.

Joaquín Prat hace sonar las alarmas

Joaquín comprende que Kiko Matamoros esté en tratamiento y admira que haya dejado atrás sus adicciones, pero ha condenado su pasado. Le ha explicado al público que llevar un estilo de vida similar genera un riesgo demasiado grande. Cree que el colaborador podría haber tenido un problema serio en cualquier momento, aunque parece que ha tenido suerte.

“El tiempo no es recuperable y de repente te das cuenta de que ni tus hijos han disfrutado suficientemente de ti. Es un gravísimo error que he cometido que creo que no tiene reparación”, ha comentado Matamoros entre lágrimas. El presentador de El Programa de Ana Rosa ha aprovechado estas declaraciones para hacer una reivindicación.

Prat también lamenta no expresar sus sentimientos, decir lo que siente antes de que sea demasiado tarde. Con sus hijos sí tiene plena confianza, pero es posible que con otros familiares, por lo que ha contado, no haya sido tan expresivo. “No sé, me salía decírselo a ustedes así”, ha comentado el periodista cuando ha terminado su discurso.

Joaquín Prat se sorprende al descubrir la verdad

Joaquín tiene por costumbre estar lejos de cualquier conflicto, no entra en problemas que no le pertenecen para no salir damnificado. Sin embargo, cuando ha escuchado las palabras de Kiko Matamoros no ha tenido más remedio que decir lo que piensa. Cree que el estilo de vida que ha llevado es completamente desacertado, aunque valora que poco a poco lo esté dejando atrás.

Prat también ha aplaudido la valentía que ha tenido el superviviente al reconocer que tendría que haber sido más expresivo con ciertas personas. Es posible que el compañero de Ana Rosa Quintana también haya cometido un error parecido, pues se ha sentido identificado en sus palabras. Lo que sí ha dejado claro es que la enfermedad de Matamoros es bastante grave como para tomársela a la ligera.