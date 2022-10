Joaquín Prat avisa a su novia de que quiere hacerlo pronto

Joaquín Prat es un presentador conocido por todos y que siempre opina con libertad sobre los diferentes temas de los que trata el 'Club social'. Hablamos del espacio que conduce cada día en El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat y sus colaboradores hablan allí, fundamentalmente, sobre la actualidad del mundo rosa. Uno de los temas que más ha dado que hablar durante los últimos meses ha sido el de la crisis matrimonial entre Ortega Cano y su mujer.

Este asunto ha llenado páginas de revistas y minutos de programas de televisión y parece que el culebrón protagonizado por el torero y la modista no tiene visos de acabar próximamente.

El último capítulo que se ha comentado en el 'Club social' acerca de este tira y afloja entre ambos ha tenido que ver con sus alianzas.

Joaquín Prat asume que la relación esta rota

Han salido a la luz unas imágenes que Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat han comentado en su programa. Y en estas podemos ver a Aldón sin su anillo de casada en su mano derecha.

Puede ser un gesto no demasiado significativo para algunos, pero a los tertulianos del programa de Telecinco si les ha llamado la atención. Mientras que Ortega no se lo ha quitado, Ana María ha decidido que había llegado el momento de retirarla de su mano.

En estos meses, ha habido muchos rumores de separación y entre discusiones y cruces de declaraciones, hemos llegado hasta este punto. Lo cierto es que después de pasar un verano casi sin cruzarse, tras el comienzo del curso escolar la pareja se ha visto más asiduamente. Algo que no ha cambiado la escasa relación existente entre ambos.

Eso sí, José Ortega Cano aclaraba en El programa de Ana Rosa, hace apenas una semana, que iba a luchar con todo por este matrimonio aunque lo tenga todo en contra.

Joaquín Prat ha visto cómo se quita la alianza de casada

Aunque Ortega no quiere quitarse el citado anillo, no ocurre lo mismo con Aldón, quien se habría desprendido del mismo porque ve que ya no hay futuro en el matrimonio. Dicha alianza la llevaba desde 2018 y en el 'Club social', Joaquín Prat ha dejado una frase para el recuerdo.

Ni corto ni perezoso, el compañero de Ana Rosa le he mandado un claro mensaje a su novia. "Hace tanto tiempo que no llevo alianza que me está empezando a apetecer", ha dicho en directo.

Por su lado, la recién incorporada presentadora ha apuntado lo siguiente. "Yo la he llevado siempre y ahora no la llevo, igual es lo mismo que le ha pasado a Ana María, porque he adelgazado y me queda grande. Así que me la he quitado, y creo que Ana María también ha adelgazado mucho", le ha excusado.

"Yo me la quité nada más salir de la Iglesia"

El resto de colaboradores han apuntado que, en ese caso, podría haber visitado un joyero para ajustar esta alianza. Quintana seguía en sus trece y ha dicho que eso ya provoca que haya que ir al local. "Ya iré al joyero. Colgada la llevo muchas veces, pero las de mis padres", ha sostenido la comunicadora.

Antes de cambiar de tema, Alessandro Lecquio también ha querido participar en el debate. "Yo me la quité nada más salir de la Iglesia, lo primero por comodidad, y lo segundo para evitar conflictos. Imagina que tienes la alianza y, de repente, te la quitas", ha expuesto.

"Ahí aparece un conflicto. Sin embargo, si te la quitas al salir de la Iglesia, no hay rumores ni problemas. A mí me resultaba muy incómoda", ha finalizado el ex de Ana Obregón.