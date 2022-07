Joaquín Prat se atreve a contar cómo se encuentra después de romper con su novia

Joaquín Prat lleva mucho tiempo trabajando delante de las cámaras y no suele dejar nada a la improvisación.

Pero ha cometido un error que pagará bastante caro: ha desvelado que vuelve a estar soltero, así que ha roto con su última novia. Después de poner punto y final a su relación con Yolanda Bravo volvió a encontrar el amor, pero no le ha durado demasiado.

Joaquín Prat le ha gastado una broma a su compañera Patricia Pardo y esta le ha respondido de una forma bastante inteligente. “A ti, ¿quién te riega las plantas?”, le ha preguntado el presentador esperando que dijera algo sobre Christian Gálvez. El problema es que la periodista es muy inteligente y le ha devuelto el chascarrillo preguntándole lo mismo.

Joaquín, con su respuesta, ha dejado en evidencia cuál es su estado sentimental: está soltero, no tiene pareja ni ganas de tenerla. “Yo no tengo plantas, en mi corazón tampoco porque no florecen”, ha contestado el amigo de Ana Rosa Quintana. De esta forma ha dejado claro que ha sucedido algo en su último romance que le ha hecho perder la ilusión.

Joaquín es una de las grandes estrellas de Telecinco, así que entiende que la prensa hable de su vida privada en ciertos momentos. Sin embargo, tiene claro lo que espera de su carrera y no va a entrar en juegos que no le benefician. Por eso no responde a ninguna pregunta que tenga que ver con su intimidad, la puerta está completamente cerrada.

Prat respeta el trabajo de los reporteros y siempre responde a todo de forma amable, pero mantiene las distancias por prudencia. Les ha advertido que no contestará a nada relacionado que no pertenezca al terreno laboral. No quiere convertirse en un rostro más de la crónica social, a pesar de que podría vivir muy cómodamente hablando de su familia.

Joaquín Prat, pillado con su última novia

Joaquín prefiere no dar explicaciones sobre ciertos asuntos, así que no comentó nada cuando se separó de Yolanda Bravo. La revista Diez Minutos aumentó la tensión al publicar unas imágenes del presentador acompañado de su nueva conquista. Esta chica se llama Ana y es su última pareja, nadie sabía que la relación había terminado.

Prat ha sorprendido a los suyos al confesar cómo se encuentra su corazón, a pesar de que lo ha hecho de forma involuntaria. Estaba bromeando con Patricia Pardo y no esperaba llegar tan lejos, su intención no era confesar su soltería. Los espectadores han reaccionado bien a esta noticia y se han lanzado a las redes para comentar amablemente el incidente.

El comunicador está atravesando uno de los momentos más plenos de su carrera, pero tiene que resolver un asunto importante. Desea reencontrarse cuanto antes con su amiga Ana Rosa Quintana, a quien considera una amiga muy especial. La presentadora está a punto de regresar a Telecinco porque ha salido victoriosa de su lucha contra una dura enfermedad.

Joaquín Prat ha despertado la curiosidad de los suyos

Joaquín hizo un viaje a las islas Maldivas y Diez Minutos planteó la posibilidad de que lo hubiera hecho al lado de su novia Ana. Ningún periodista ha averiguado cuándo se terminó la relación, así que la teoría anterior podría ser cierta. Los reporteros tienen más curiosidad que nunca y es posible que la verdad no tarde demasiado en salir a la luz.

Prat seguirá sus normas y no hablará de su vida privada porque quiere proteger a su entorno. Una parte de su familia también es famosa, pero hay miembros que no están interesados en llamar la atención. El presentador es muy respetuoso y no incomodará a nadie de su núcleo cercano, sea o no sea pareja suya.