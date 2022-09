Joaquín Prat, atacado al descubrir que ella está con otro que tiene más dinero que él

Joaquín Prat acaba de volver de vacaciones y se ha topado con una noticia sorprendente: la ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz. El presentador ha dado paso a una de sus mejores periodistas para saber qué hay detrás de esta historia tan impactante. La antigua marquesa de Griñón ha sido acusada de haber vendido su boda con el juez para ganar protagonismo.

Joaquín Prat se ha quedado sin palabras al descubrir la verdad: Santiago cortó con su novia y le pidió que cancelase la exclusiva. Ella no le hizo caso, pues pensó que no era más que un arrebato y que tarde o temprano terminarían volviendo, pero no fue así. “Cuando ellos rompen es a mediados de agosto, tienen una conversación y no se vuelven a ver”, anuncia Beatriz Cortázar.

Joaquín ha escuchado atentamente a Beatriz porque es la única que puede arrojar luz sobre este asunto tan turbulento. “Yo sé que has sido una relación complicada”, comenta la periodista en El Programa de Ana Rosa bajo la atenta mirada del presentador. Lo llamativo es que la viuda de Carlos Falcó supuestamente tiene una nueva ilusión, un hombre que tiene más dinero que Santiago.

“Ella se va a Ibiza después de la ruptura, ha estado en el barco de un amigo empresario y ella ha pasado página. Está consolándose con un amigo empresario con el que ha estado en Ibiza, vamos a ver cómo evoluciona, pero ella ha pasado página”, explica Cortázar. Esta información ha sido confirmada por el programa Socialité y por el paparazzi Jordi Martín.

Joaquín ha tenido oportunidad de ampliar la noticia gracias a Socialité, pues el programa ha puesto un nombre encima de la mesa. Según cuentan, el amigo especial de Doña se llama Bruno y es “un empresario afincado en Ibiza”. Ahora solamente hace falta saber cómo se ha tomado Santiago Pedraz esta noticia, pues él pensaba que su exnovia seguía enamorada.

Joaquín Prat descubre que el plan no ha servido de nada

Joaquín, gracias a Beatriz Cortázar, ha descubierto que las intenciones de Esther Doña han caído en saco roto. La antigua marquesa se ha acercado a la expareja de Santiago para formar una alianza, pero ella no está dispuesta a aceptar el trato. “Dice que de ella no hable, que no cuente con ella para nada porque no le perdona lo que ha hecho”, comenta la colaboradora.

Prat ha estado alejado del calor de los focos porque necesitaba descansar y en sus vacaciones se ha desentendido de la crónica social. Por eso se ha quedado sin habla cuando ha descubierto lo que ha sucedido entre Esther y Santiago. Afortunadamente su colaboradora le ha explicado todo, pues ha tenido acceso a la versión definitiva.

“Él le pidió que avisase a la revista ¡Hola! para que cancelase el reportaje y ahí empieza el cruce de acusaciones. Ahora mismo la situación entre ellos es de incomunicación absoluta, están confrontados en todos los sentidos porque es una ruptura abrupta. No va a haber reconciliación porque era Esther quien tenía que comunicar la ruptura a la revista”.

Joaquín Prat terminará conociendo al nuevo novio

Joaquín no tardará mucho tiempo en conocer a la nueva pareja de Esther Doña, ni él ni el resto de periodistas de Telecinco. En Socialité han asegurado que se pasean en barco por las playas de Ibiza, una isla que está llena de fotógrafos. Supuestamente hay unas imágenes que podrían salir a la luz y que demostrarían todo lo que hay detrás del revuelo.

Prat ha confirmado, gracias a la habilidad de Nuria Marín, que el amigo especial de la viuda de Carlos Falcó tiene bastante dinero. Es empresario, tiene varios negocios rentables y por el momento no quiere saber nada de la prensa rosa, solo por el momento.