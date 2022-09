Joaquín Prat asume que el peligro es real porque los abogados quieren acabar con ella

Joaquín Prat sabe que el estreno de la nueva docuserie de Rocío Carrasco ha supuesto una auténtica revolución en toda Mediaset. Las nuevas e incendiarias declaraciones de Rociíto no han dejado indiferente a nadie. La hija de Rocío Jurado ya no tiene miedo a nadie, y mucho menos a su familia mediática.

Cuando se anunció esta segunda parte, En el nombre de Rocío, se avisaba que su familia mediática, en concreto Ortega Cano y el clan Mohedano, serían los primeros en ser señalados. Y es que Rociíto busca desenmascarar de una vez por todas a esa parte de la familia. Sin embargo todo a punta a que las nuevas declaraciones no van a caer en saco roto y van a traer mucha polémica.

Joaquín Prat, en shock: Le declaran la guerra a Rociíto

Si bien es cierto que esta nueva entrega vio la luz hace ya un par de meses, no fue en abierto. Los capítulos iban llegando con cuentagotas a través de la plataforma de Mitele. Ahora, la nueva decisión de Telecinco es emitirlos para que tengan un mayor alcance.

Estaba claro que esta segunda parte iba a traer mucho revuelo. Y es justo lo que ha ocurrido con el capítulo cinco de la docureality. En él Rociíto se despacha a gusto sobre todo lo que piensa de José Ortega Cano.

En él habla sin cortarse sobre las difíciles situaciones que ha presenciado entre Ortega y su madre:

“Yo he vivido muchas situaciones que no debían de haberse producido nunca. No le llamo discusiones ni peleas. Digo lo que he dicho, situaciones de que no debían de haberse producido”, confesaba Rociíto.

También Rociíto se pronunciaba sobre el hecho de que su madre fuese una mujer de carácter y eso pusiera en peligro la relación:

“Mi madre tenía carácter, pero no para lo que aquí se está contando. Tenía carácter conmigo, que era su hija, con su hermano, subirse a un escenario… era una mujer fuerte, se venía arriba, decía no y ponía las cosas en su sitio.

"Pero no tenía carácter para determinadas cosas, porque ese carácter estaba sepultado, anulado. Igual que cuando dicen que cómo va ella a permitir que a su hija le hagan según qué cosas.

"Ella no tiene capacidad emocional para eso. Creo que lo digo de una manera entendible. Pierde esa fuerza para esas cosas”, relataba Carrasco.

Pero las palabras que han desatado la discordia, fueron las que vertía la hija de la más grande hacia Ortega Cano, en este capítulo:

“Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Tiene conocimiento e información de cosas que él hace y que no debe hacer. Durante un tiempo, lo tiene corto atado, no por celos".

"Supongo que a ella le parecería una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y saber que él tiene una serie de actitudes en España que ella no considera correctas”, relataba Rocíito en el capítulo 5 de En el nombre de Rocío.

Joaquín Prat confirma los movimientos que tomará Ortega Cano

Joaquín Prat ha asegurado en El programa del verano, que todas las nuevas declaraciones tendrán graves consecuencias para Rociíto. El presentador aseguraba que Ortega Cano emprenderá medidas legales contra la hija de la Jurado.

Una reportera del programa confirmaba a Joaquín Prat en directo, que la intención de Ortega Cano de denunciar a Rocío era real:

"Desde aquí podemos decir a Rocío Carrasco que se vaya preparando porque el maestro ha sido muy contundente al decir que tomará medidas legales", comentaba la reportera a Joaquín Prat.

