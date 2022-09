Joaquín Prat asimila que no volverá a verla porque la relación no ha terminado bien

Lleva años trabajando en televisión, pero sin duda, Joaquín Prat está siendo el presentador del que más se habla. Para el mejor amigo de Ana Rosa Quintana no ha sido el mejor verano y parece que el otoño va por el mismo camino. Ahora, se encuentra al mando de El programa de Ana Rosa, a la espera de que regrese su compañera.

Sin embargo, estas últimas semanas, un drama familiar le ha convertido en el protagonista de todos los titulares. Él está preocupado por su hermano y las adicciones de este, pero Joaquín no puede hacer nada. Está triste y no sabe qué hacer para ayudarle.

Además, ahora, Joaquín Prat se ha dado de bruces con la realidad al darse cuenta de que no volverá a ver nunca más a alguien a quien le tenía mucho aprecio. ¿De quién se trata?

La peor etapa de Joaquín Prat

Joaquín Prat se ha consagrado como uno de los presentadores más relevantes de la televisión española. Ya lo han dejado, pero hubo una larga temporada en la que, además de presentar El programa de Ana Rosa, presentaba Cuatro al día. Una gran cantidad de trabajo que supo gestionar de la mejor manera.

Ahora, su cuerpo se ha relajado y tan solo aparece en pantallas por la mañana. Junto a Patricia Pardo forma un buen equipo, prueba de ello son los datos de audiencia que han cosechado durante el verano pasado.

Además de por su gran profesionalidad delante de las cámaras, Joaquín es uno de los presentadores más importantes por abrirse en canal con los telespectadores. No solo por hablar abiertamente del problema de adicción que tiene su hermano. Sino por gritar a los cuatro vientos que echa de menos a Ana Rosa Quintana.

Ahora, ha mostrado su descontento al enterarse de que la productora para la que trabaja no contará nunca más con una de sus compañeras. Joaquín Prat no se lo cree.

La tristeza de Joaquín Prat

Si algo destaca en el presentador de Telecinco es que es muy amigo de sus amigos. Cuando se apagan los focos, las relaciones con sus compañeros de trabajo se estrechan, y eso le convierte en el mejor.

Sin embargo, esto no es del todo positivo para él pues es el que más sufre con las despedidas. Al parecer, Rocío Flores, que era colaboradora habitual en El programa de Ana Rosa, no volverá a pisar el plató. Según el periodista Diego Arrabal, el representante de la joven no llegó a un acuerdo con la productora, por lo que Rocío no volverá.

Esta decisión ha llenado de tristeza a Joaquín, pues fue él el que apoyó a Rocío para que diera la cara en pantalla en su peor momento televisivo. Al parecer, fuentes cercanas a la joven aseguran que ha sido la gran cantidad de dinero que pedía para colaborar lo que ha hecho que no vuelve a pisar el plató.

Tras varias reuniones y ver que el representante de Rocío Flores no cambiaba de opinión, la productora de Ana Rosa Quintana ha decidido este año prescindir de ella. Y no solo en el programa de las mañanas de Telecinco, también en toda la cadena.

Por el momento, la joven no ha dado declaraciones al respecto. Aunque sin duda, el más triste con toda esta historia ha sido Joaquín Prat. El presentador defendía a la excolaboradora a capa y espada.

