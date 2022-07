Joaquín Prat anuncia que son más en casa y que necesita irse para descansar

No cabe duda de que el ámbito profesional, a Joaquín Prat le va a las mil maravillas. Tras la marcha repentina de Sonsoles Ónega de Ya es mediodía, Prat fue uno de los candidatos perfectos para reemplazar a la conductora madrileña en este espacio.

Eso sí, pese a que le hizo especialmente ilusión, tuvo que despedirse del formato Cuatro al día, del que llevaba siendo presentador desde 2019. Pero, para suerte de él, este cambio imprevisto no afectaba en absoluto a su labor como conductor de temas de corazón y realities en El programa de Ana Rosa.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Lo cierto es que, aunque se ha integrado perfectamente en el puesto de Sonsoles Ónega y está cómodo, ha tenido que parar por su bien, dado que necesita tomarse un respiro. Como era de esperar, Joaquín Prat está deseando irse de vacaciones como su querida compañera y amiga Patricia Pardo lo hizo.

Asimismo, durante algunas semanas permanecerá alejado de los medios. Tras esta decisión, la cuestión es: ¿quién ocupará su lugar? Bien, se ha descubierto que no solo una persona será la encargada de sustituir al presentador, sino dos.

| Mediaset

Joaquín Prat recibe a dos nuevos miembros de Ya es mediodía

La productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, tenía a varios aspirantes en la lista para sustituir a Joaquín Prat durante sus vacaciones. Asimismo, tras la partida de Marc Calderó que se marcha a TVE, debían de encontrar el profesional ideal para ocupar el puesto de este profesional

Y es que cuando todavía Sonsoles Ónega presentaba Ya es mediodía, el catalán era el que ocupaba su lugar como conductor del programa cuando la madrileña estaba indispuesta o tenía vacaciones.

Por esta razón, cuando la hija de Fernando Ónega abandonó inesperadamente la cadena, todos los espectadores fieles al formato estaban convencidos de que Calderó iba a ser el presentador definitivo. No obstante, el fichaje de Prat hizo saltar todas las alarmas y enfadó al catalán por no ser él el elegido, motivo por el que también siguió los pasos de Sonsoles.

Asimismo, Telecinco ha sacado su as de la manga y ha contratado a dos fichajes estrella. En primer lugar, Miquel Valls cogerá las riendas del formato durante el mes de agosto. No obstante, no estará solo porque contará con una compañía muy especial que le ayudará a hacerse cargo del formato.

Nos estamos refiriendo a la misma María Verdoy que, tras la cancelación de Viva la Vida, presentado por Emma García, se ha quedado sin un espacio donde colaborar. Y es que el programa de los fines de semana dijo 'adiós' definitivamente el pasado 24 de julio. Por esta razón, Telecinco ha optado por poner como sustituta de Verónica Dulanto a María Verdoy en el Fresh.

| Mediaset

Lo cierto es que la que era compañera de Marc Calderó, en esta ocasión no ha podido hacerse cargo del espacio porque será la conductora del nuevo formato Ya es verano. Una producción que comenzará este mismo sábado, 30 de julio, y que sustituye a Viva la Vida.

Joaquín Prat da su visto bueno a los cambios

Lo cierto es que Joaquín Prat es consciente de que María Verdoy tiene una trayectoria envidiable en el mundo del corazón. Dio sus primeros pasos en Te vas a enterar de Cuatro. Posteriormente, se sumó al equipo de Cazamariposas de Divinity, un espacio que recopilaba las últimas novedades del mundo del corazón.

Finalmente, también pasó por programas con El programa de Ana Rosa y Viva la Vida, su último proyecto en el que se encargó de ser "la chica de los informes". Además, también se la pudo ver en la última gala del Sálvame Mediafest, donde se proclamó ganadora junto a Germán González.

Tras esta etapa junto a Emma García, ha tenido que despedirse y emprender un nuevo camino. Un destino que le une, nuevamente, a Joaquín Prat, con quien coincidió en el formato de Ana Rosa Quintana.

Lo cierto es que su fichaje ha sido muy bien recibido porque María cuenta con el gran cariño del público. Por esta razón, la productora Unicorn Content no ha dudado en contratarla.