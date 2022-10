Joan Manuel Serrat sigue recuperándose del susto y desvelan cuál es su estado

Joan Manuel Serrat ha desvelado cuál es su estado después del gran susto que se llevó hace un par de años. Y es que, en el 2020, uno de sus grandes amigos dentro de panorama musical español sufrió un accidente que le ha mantenido muy preocupado hasta día de hoy.

Durante su concierto junto a Joaquín Sabina, celebrado en el Wizink Center de Madrid el 12 de febrero de ese mismo año, el intérprete de 19 días y 500 noches tuvo que ser evacuado en camilla del pabellón tras desplomarse en el escenario.

El cantante se cayó del escenario desde una altura de un metro y medio aproximadamente, accidente que lo obligó a cancelar todos sus conciertos de los próximos meses.

Después de unos minutos de tensión, el intérprete regresó para disculparse con todos sus fans. "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro. Con todo el dolor de mi corazón me voy a ir al hospital, no se imaginan cuánto lo siento".

A consecuencia de esta caída, sufrió un hematoma intracraneal y tuvo que ser operado de urgencia; algo que ha mantenido a Joan Manuel Serrat muy preocupado hasta día de hoy.

Ahora, el gran amigo de Joan Manuel Serrat ha hecho una confesión sobre uno de los momentos más controversiales de su carrera musical.

Joan Manuel Serrat cuenta todos los detalles

Joan Manuel Serrat no esperaba que su gran amigo y compañero de profesión fuera a hacer público uno de los episodios más íntimos de su carrera musical. Sigue recuperándose del susto, pero sabe que está fuera de peligro y que el escándalo es cosa del pasado. Esta dedicación demuestra que su estado es perfecto: sigue en plena forma.

A pocas semanas del estreno de la esperada serie documental de Joaquín Sabina, el artista ha querido contar cómo vivió aquel duro episodio que protagonizó durante su concierto en febrero de 2020 en el Wizink Center.

Precisamente, esta producción audiovisual comienza con el accidente que también cita en su nuevo sencillo, Sintiéndolo mucho. En ese momento, una de las personas que más pendientes estuvo de su recuperación fue Joan Manuel Serrat, quien temió por su vida en aquel momento.

Y, aunque a día de hoy Sabina ya se encuentra totalmente recuperado del susto, el cantautor no puede evitar seguir muy pendiente de su evolución.

Tal y como relata el protagonista de esta nueva serie documental, aquellos días fueron muy duros, pero gracias al apoyo de su gran amigo pudo superar este bache.

Y es que hubo un momento en el que se llegó a plantear abandonar su carrera musical y gracias a Joan Manuel Serrat, recuperó las ganas de cantar.

"Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital, con los dedos del Serrat entrelazados devolviéndome las ganas de cantar", confiesa Sabina.

Por su parte, Joan Manuel Serrat también quiso hablar de este terrible episodio que vivió junto a uno de sus grandes amigos dentro del panorama musical español.

Durante su entrevista en El Hormiguero, el invitado aseguró que sigue muy preocupado por él. Y es que, aunque Sabina ya ha conseguido recuperarse, para el intérprete de Mediterráneo fue uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Lo viví de manera sonora porque era uno de los pocos momentos en los que estábamos separados y yo estaba cambiándome la petaca de sonido", comenzó relatando el cantante.

"Oí el ruido y cuando me asomé ya lo vi, al grito de: 'Se ha caído, se ha caído', e intuí lo que estaba sucediendo", continúo Serrat, asegurando que en aquel momento temió por la vida de su compañero. Joan Manuel se encuentra perfectamente, su estado es inmejorable, por eso se preocupa de sus seres queridos.

Por suerte, a día de hoy, Joaquín Sabina goza de una muy buena salud. Y, aunque ya no necesita tanta atención como antes, Joan Manuel Serrat sigue estando muy pendiente de su evolución.