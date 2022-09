Joan Manuel Serrat se despide de los suyos y aclara qué pasa con su curioso estado

Joan Manuel Serrat es uno de los cantautores más prestigiosos de nuestro país. Sus composiciones marcaron un antes y un después en los años 80 en el panorama musical de España y, hasta ahora, sigue rememorando los grandes éxitos de su carrera.

Aunque sigue triunfando cada vez que se sube a los escenarios, lo cierto es que Serrat decidió que este año ya era hora de decir 'adiós' para siempre. Como era de esperar, su última actuación en la que se despedirá de su carrera, tendrá lugar en su querida Barcelona en diciembre.

Pero, mientras llega esa fecha, Joan Manuel Serrat se encuentra dándolo todo en cada ciudad que pisa con su última gira musical que lleva por título El vicio de cantar 1965-2022.

Justamente, el último lugar donde ha ofrecido un concierto fue inolvidable para él. Y es que el cantautor lanzó un mensaje respecto a su despedida definitiva de los escenarios que dejó a todo el mundo sin habla.

Saltan las alarmas por el mensaje que ha lanzado Joan Manuel Serrat

El pasado mes de diciembre, Joan Manuel Serrat se sentaba en El Hormiguero para dar una noticia sumamente importante. Asimismo, le confesó a Pablo Motos que había llegado el momento de despedirse de los escenarios tras 60 años dedicado al mundo de la música.

"Antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero despedirme yo", comentaba entre risas. Eso sí, como no podía ser otra manera, el artista quiso hacer un regalo a sus seguidores y, a la vez, una especie de homenaje a su carrera ofreciendo su última gira.

Hasta la fecha, ha recorrido un sinfín de localidades españolas, entre ellas, Tarragona, Murcia y Bilbao. Ahora, ha sido el turno de otra que, sin duda, habrá marcado un antes y un después en la vida del cantautor.

De esta manera, el pasado fin de semana, Joan Manuel Serrat volvía a encandilar a su público como solo él sabe hacerlo. Aplausos y vítores se podían escuchar en el Stone & Music Festival de Mérida, lugar donde el cantautor ofreció su concierto.

"¡Qué gusto da verlos aquí de nuevo! He venido a despedirme de esta tierra", empezaba diciendo. Pero que no cunda el pánico porque el catalán aclaraba que "este no va a ser mi último concierto".

"Gracias por acompañarme una vez más como lo han hecho en tantas y tantas ocasiones. Esta noche me voy a despedir de todos y cada uno de vosotros", proseguía emocionado antes de empezar con el show.

En un momento dado del concierto, el músico aclaró que no dirá 'adiós' a los escenarios porque, como él mismo dice, "no me retiro, me desplazo". Unas palabras que fueron inspiración de algunos de los escritores que tiene como referentes el cantautor.

De hecho, en más de una ocasión, Joan Manuel Serrat ha confirmado que, a pesar de que no volverá a ofrecer conciertos, lo cierto es que, por el contrario, seguirá componiendo. Por tanto, el catalán seguirá, de esta forma, todavía conectado con su pasión.

Joan Manuel Serrat se despedirá por todo lo alto

Asimismo, los lugares que ha recorrido y seguirá dando conciertos Joan Manuel Serrat serán una especie de despedida. "Cada concierto será un concierto de despedida, de ese lugar, cariños, olores, recuerdos y paisajes. En ese caso cada concierto será único y último", decía al respecto.

De hecho, las últimas localidades que podrán disfrutar de su música serán Madrid y Barcelona. Por otro lado, en noviembre, el cantautor se saldrá de su tour por España para cruzar el otro lado del charco. Los países que podrán despedir al gran músico serán Chile, Argentina y Uruguay.

Como no podía ser de otra manera, Joan Manuel Serrat ha decidido poner fin a su larga y exitosa trayectoria musical saliendo por la puerta grande.