Joan Manuel Serrat, obligado a dejar su casa para buscar una solución a su estado

Joan Manuel Serrat pasará a la historia del país como uno de los mejores músicos de las últimas décadas, es un referente para sus compañeros. Desde muy joven demostró que tenía una sensibilidad especial para componer, por eso sus canciones tienen tanto sentimiento. Recientemente ha tomado una decisión: retirarse de los escenarios antes de que sea tarde.

Joan Manuel Serrat tiene miedo de que el público le dé la espalda, algo que no pasaría nunca, pero prefiere prevenir antes de curar. Por eso ha anunciado que hará una gira en los próximos meses y después se retirará de forma definitiva. Este plan ha despertado la curiosidad del público y algunos medios han especulado con su estado de salud, pero no hay nada oculto.

Joan Manuel se encuentra perfectamente, sigue en plena forma y podría seguir cantando, pero se merece disfrutar de una nueva etapa. Algunos periodistas han investigado al artista a raíz de los últimos acontecimientos y hay cosas muy interesantes. Los expertos en música se han dado cuenta de que su hogar jugó un papel fundamental dentro de su trayectoria.

Joan Manuel tuvo que dejar su casa para poner solución a su estado: era demasiado sensible y necesitaba seguir experimentando. Después de anunciar su retirada muchos medios están analizando sus canciones y han descubierto aspectos muy interesantes. El tema que mejor refleja cómo vivió su infancia es Mi niñez, una de sus canciones más melancólicas.

“Tenía diez años y un gato peludo y necio que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio”, dice una estrofa. “Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo algún viejo organillo o mi radio de galena”.

Joan Manuel Serrat sabe quién ha heredado su legado

Joan Manuel puede sentirse orgulloso porque una de sus nietas ha heredado su talento, se llama Luna y está ganando mucha popularidad. Es cantante y actriz, también trabaja en las redes sociales y tiene una relación fantástica con la prensa. Ha concedido una entrevista en Mujer Hoy y ha asegurado que no se siente del todo cómoda siendo famosa.

“Si puedo pasar desapercibida lo prefiero. Es verdad que el apellido es reconocido y que a veces no me queda otra que la gente sepa de quién soy nieta”, explica Luna. Asegura que todo lo que tiene se lo ha ganado ella, se está preparando mucho para ser una buena artista.

Serrat sabe que su nieta es igual de sensible que él, así que en un futuro sacará canciones que quizá también pasen a la historia. El artista dejó la casa familiar en busca de un porvenir y consiguió todo lo que se propuso. No tardó en hacer historia y en solucionar estado: necesitaba cantar cómo se sentía para conocerse mejor.

Joan Manuel Serrat sabe qué es lo que hace falta

Joan Manuel es un referente musical para sus compañeros, pero también es un maestro de vida para su familia. Cuando era joven abandonó el hogar familiar porque creía en su talento y eso es justo lo que le hace falta a su hija Luna. La actriz ha reconocido que tiene varias canciones escritas, pero le hace falta un pequeño empujón.

“Lo único que me falta es valor, nada más. Me falta sentirme segura con eso y ojalá me arriesgue y salga bien o salga mal. Tengo ya los temas y las melodías para un álbum, pero aún necesita mucha producción”, ha declarado en Mujer Hoy.

Serrat puede sentirse orgulloso de su familia, pues ningún miembro se ha aprovechado de él para llamar la atención de los medios. Es el padre de muchos compositores que han soñado con ser la mitad que él en algún momento de su carrera.