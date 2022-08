Joan Manuel Serrat deja la casa vacía porque tiene una nueva ilusión lejos de su mujer

Joan Manuel Serrat es uno de los cantantes más emblemáticos del país y ha tomado una decisión que marcará la vida de todos. Va a retirarse de los escenarios, pero antes se despedirá de sus seguidores actuando en los mejores escenarios del mundo. Actualmente se encuentra en España porque sus últimos conciertos han sido en Marbella, pero tiene las maletas preparadas.

Joan Manuel Serrat tiene una ilusión: crear una gira única que pase a la historia como uno de sus proyectos profesionales más destacados. Según ha contado, se encarga él mismo de buscar el orden perfecto entre los temas que canta. También elige la iluminación y cualquier detalle que considere significativo, a pesar de que confía plenamente en su grupo.

| GTRES

Joan Manuel está felizmente casado con Candela Tiffón, una discreta mujer que acostumbra a estar en la sombra. Tendrán que separarse un tiempo porque el cantante está a punto de viajar a Venezuela para dar un concierto que promete ser histórico. La gira se llama El vicio de cantar y está recibiendo unas críticas excelentes, ha superado las expectativas de todos.

Joan Manuel tendrá que dejar su vivienda vacía el próximo mes porque Caracas le espera con los brazos abiertos. Tiene fans repartidos por todo el mundo y no quiere dejar a nadie sin la oportunidad de despedirse de él, ha tenido esa generosidad. Podría haber creado un único espectáculo, pero ha pensado que lo más justo era cantar en ciudades diferentes.

Candela Tiffón tiene motivos más que suficientes para estar orgullosa de su marido, pues ha creado escuela dentro de la industria musical. Las nuevas generaciones sueñan con parecerse a él y las viejas darían lo que fuera por trabajar en el mismo grupo. Ha conseguido algo realmente complicado: que nadie hable mal de él, todos sus compañeros le admiran.

Joan Manuel Serrat descubre lo que falta en su familia

Joan Manuel es un maestro, cualquier profesional daría lo que fuera por estar cerca de él, incluso los miembros de su propia familia. Luna, su nieta preferida, ha probado suerte en el mundo de la música y está obteniendo buenos resultados, pero no es un camino fácil. Sus detractores le comparan con su abuelo y es imposible estar a la altura, ni ella ni nadie, porque él es un genio.

| GTRES

Serrat sabe que su nieta tiene mucho talento, solamente le hace falta una cosa: darse cuenta de que está completamente preparada. La joven trabaja de actriz e influencer, pero quiere ser cantante y tiene capacidad para componer. Necesita un pequeño empujón, no estar presionada por los medios y descubrir que ella también es una estrella.

“Lo único que me falta es valor, nada más. Me falta sentirme segura con eso y ojalá me arriesgue, salga bien o salga mal. Tengo ya los temas y las melodías para un álbum, pero aún necesita mucha producción”, explica Luna.

La nieta de compositor ha optado por centrarse en el mundo de la interpretación hasta que tenga la valentía para dar el paso. “Ahora estoy a tope con el teatro y no creo que pueda hacerlo todo a la vez, pero ojalá lo hubiera hecho antes”.

Joan Manuel Serrat cuenta con el apoyo de su esposa

Joan Manuel está tranquilo porque sabe que cuenta con el visto bueno de Candela, ella comprende perfectamente su situación. Tiene ilusión por despedirse de su público por todo lo alto, ni él ni sus seguidores se merecen menos. Es un maestro y necesita crear un espectáculo que esté a su altura.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Serrat viajará a Venezuela, será uno de sus últimos viajes porque a finales de año se ha comprometido a actuar en Barcelona. Será su último concierto y las entradas están todas vendidas desde hace mucho tiempo. Es evidente que no hay nadie como él, nadie sería capaz de llenar los mejores escenarios del mundo de una forma tan repetitiva.