Joan Manuel Serrat decide salir de España para terminar rápido con su sufrimiento

Joan Manuel Serrat es un maestro, ha enseñado a las nuevas generaciones a hacer música de verdad y se merece una buena despedida. El público quiere seguir disfrutando de su talento, pero él considera que lo más inteligente es retirarse a tiempo. Sabe que será un proceso doloroso, aunque tiene que hacerlo porque ya lo ha anunciado en todos los medios: será su última gira.

Joan Manuel Serrat está recogiendo lo que ha sembrado a lo largo de su carrera: éxitos, aplausos y ovaciones de sus seguidores. Lo primero que ha hecho ha sido salir de España para dar un concierto en Nueva York, ahí ha empezado todo. Quiere acabar rápido con la parte melancólica, pretende que sus últimas actuaciones estén cargadas de emoción.

| GTRES

Joan Manuel, antes de empezar este proyecto tan ambicioso, concedió una entrevista en El Hormiguero y desveló un gran secreto. Aseguró que cada espectáculo de su última gira iba a ser diferente, su objetivo es que los espectadores tengan un buen recuerdo de él. “Es una parte de mi oficio que me gusta mucho: colocar una canción detrás de otra para que parezca natural”.

Joan Manuel movilizó a sus músicos y viajaron a Estados Unidos para dar un primer concierto que no se volverá a repetir. Hará lo mismo en el resto de países que tengan el placer de disfrutar de su voz, cada espectáculo será “único y último”. Su intención es terminar con el sufrimiento porque para él no es algo triste, cree que está en un buen momento para retirarse.

“Retirarme de los escenarios a los 79 años no es una mala edad”, explicó el artista durante una de sus últimas intervenciones televisivas. Ha confirmado lo que rumorean sus amigos: su estado de salud es estupendo, no tiene ningún problema. Lo único que pasa es que no quiere que el público le dé la espalda, prefiere adelantarse y dejarlo cuando todavía es un icono.

Joan Manuel Serrat cuenta con el apoyo de sus hijos

Joan Manuel puede presumir de ser un artista completo, no solo por haber triunfado por todo el mundo: lo mejor es su faceta personal. Ha formado una familia estupenda que sigue todos sus pasos, de hecho, la prensa se ha hecho eco de lo que ha pasado en Marbella. El cantante ha brillado en un festival que la citada ciudad organiza todos los años y sus hijos estaban ahí para verlos.

| GTRES

Serrat puede estar tranquilo, pues su legado familiar está en buenas manos: una de sus nietas ha heredado su talento. Se llama Luna y trabaja como actriz e influencer, pero sueña con triunfar en el mundo de la música y ha compuesto varios temas. En una de las entrevistas que dio, reconoció que tenía miedo de que le compararan con su abuelo, pues no hay nadie capaz de superarle.

El compositor pretende recorrer todos los países que le han convertido en una estrella para despedirse de sus fans. Sabe que pasará a la historia gracias a ellos, por eso, ha diseñado un espectáculo diferente para cada sala, aunque todos son brillantes. Antonio Banderas y su mujer han disfrutado del que ha hecho en Málaga y se han dejado fotografiar con él.

Joan Manuel Serrat ha creado escuela

Joan Manuel escribe canciones desde la pasión y eso es lo que le diferencia de otros artistas, por eso, sus temas son tan puros. Los especialistas aseguran que las nuevas generaciones le imitan porque se han dado cuenta de que es la única forma de triunfar. El público recibe los mensajes sinceros, no quiere canciones creadas solo para ganar dinero.

Serrat puede presumir de ser conocido internacionalmente, de hecho ha salido de España para empezar su gira en Nueva York. Este proyecto ha sido un éxito, al igual que todos los que le han sucedido. También tiene mucho mérito que nadie hable mal de él, es imposible encontrar a una persona que tenga un mal concepto suyo.