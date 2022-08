Joan Manuel Serrat admite que su problema no tiene cura y que quiere acabar pronto

Joan Manuel Serrat no es un simple artista, es una de las figuras públicas más reconocidas y aplaudidas del país. Su sensibilidad ha traspasado fronteras y se ha convertido en un referente para todos, no hay ningún cantante que no sienta pasión por él. Pero todo tiene un tiempo y el suyo se ha terminado, quiere retirarse a tiempo y disfrutar de su merecida jubilación.

Joan Manuel Serrat ha hecho saltar todas las alarmas porque ciertos medios especularon con su estado de salud, pero solo hay una verdad. Está perfectamente, su problema no tiene cura porque lo único que le afecta es el paso del tiempo y eso no se puede parar. Sigue en plena forma, de hecho está preparando una serie de conciertos que prometen hacer historia.

| GTRES

Joan Manuel explicó en una de sus entrevistas que quería acabar pronto porque no soportaría que el público le terminara rechazando. Es evidente que eso no pasaría nunca, pero él prefiere prevenir antes de curar y terminar su carrera cuando está en el mejor momento. “Antes de que me despida un virus, la salud o el público, prefiero irme yo”, desveló en El Hormiguero.

Joan Manuel ha confirmado que no padece ninguna enfermedad, precisamente por eso lo que le sucede no tiene solución. Los años pasan y la edad va avanzando, aunque está en plena forma porque siempre ha llevado una vida muy recomendable. Es un cantante de primera, nunca ha puesto en peligro su carrera por una noche de ocio alocado después de los conciertos.

Joan Manuel Serrat tiene una buena heredera

Joan Manuel es un mito y como no podía ser de otra forma su vida está plagada de leyendas, pero solamente hay una demostrada. Tiene una nieta que ha heredado su talento y está triunfando en el mundo de la música, también en las redes sociales. Se llama Luna y ha concedido varias entrevistas donde deja claro que nunca se ha aprovechado de sus apellidos.

| GTRES

“Es cierto que me han dado una vida muy bonita, me han apoyado mucho y me siento muy agradecida por ello. No es algo que vaya a ocultar, pero reconozco que he vivido avergonzada porque sé que tengo muchas facilidades. Aunque creo que las podría aprovechar más”, ha declarado en la revista Mujer Hoy.

Serrat está tranquilo, Luna cuidará a la perfección de su legado: ya se ha hecho con una legión de seguidores que está pendiente de ella. También ha trabajado en el mundo de la interpretación, está claro que es capaz de brillar en cualquier faceta.

“La música me da más respeto, lo primero porque no me he formado, sino que he ido aprendiendo en mi casa, con mi ordenador. Y lo segundo porque en mis canciones hablo de mi expareja, de mi padre, de mi abuelo y de mi hermana. Me da respeto que la gente tenga esas armas para luego descubrirme”, desvela la joven artista.

Joan Manuel Serrat ha demostrado que no mentía

Joan Manuel ha aprovechado todas sus entrevistas para explicar se encuentra perfectamente de salud, no tiene ningún mal. Lo único que pasa es que prefiere retirarse a tiempo, quiere acabar con algo que sabe que será difícil: despedirse del público. Luna recogerá el testigo, de hecho ya ha participado en proyectos que se han convertido en un éxito.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La joven ha reconocido que se siente ligeramente presionada porque los expertos le terminarán comparando con Serrar. “Me siento orgullosa y me da mucha seguridad pensar que tengo a alguien así en mi vida, pero me asusta que me comparen con él”. El cantante confía en su familia, sabe que nadie cometerá ningún error y que su imagen siempre será impecable.