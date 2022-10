Jiménez Losantos cuenta lo que otros callan de Ana Rosa Quintana y duda del matrimonio

Federico Jiménez Losantos ha cargado contra Ana Rosa Quintana tras entrevistar a José Ortega Cano el pasado lunes. Lo cierto es que reaparición del marido de Ana María Aldón en televisión fue un tanto surrealista y dejó unos titulares que pocos esperaban.

El más polémico de todos fue pronunciado por Ortega después de que Ana Rosa le pidiese que mandase un mensaje a cámara para recuperar a su mujer.

Ortega se levantó de su asiento y se dirigió a la cámara, aunque realmente puso su mirada en un monitor, lanzando este bochornoso mensaje.

Jiménez Losantos no se calla tras la entrevista surrealista de Ortega

"Mi semen todavía es de fuerza, vamos a por la niña", sentenció ni corto ni perezoso. Una de las reacciones que más polvareda ha levantado tras estas controvertidas palabras de Ortega Cano ha sido la del siempre polémico Federico Jiménez Losantos.

Desde su atalaya de Es la mañana, el veterano periodista ha cargado sin piedad contra Ana Rosa y lo ha hecho en unos términos realmente duros.

Jiménez Losantos nunca se corta y sobre este asunto tenía claro que daría su opinión más libre y sincera. Tanto este como la copresentadora, Isabel González, han descrito lo sucedido el lunes como un "grotesco espectáculo".

"No está bien de la cabeza"

Y opinan así, no solo por el comentario del semen sino porque Ortega llevase un comunicado que ha podido leer a duras penas.

"Cuando una persona está discapacitada, esto es como pegar a un niño. Entrevistar a un discapacitado, que es evidente, que iba con los papeles", sentenciaba Federico Jiménez Losantos.

"Estaba muy nervioso", añadía Beatriz Cortázar. "No es que esté nervioso, es que no está para una entrevista", incidía el famoso locutor.

Por si fuera poco, Jiménez Losantos se ha reído en directo de la forma en que Ortega ha pronunciado ese escrito. "Leyendo lo mismo que había dicho, es alguien que no está bien de la cabeza. Es una cosa grotesca. Yo le he visto torear y me da mucha pena", continuaba su 'speech' el locutor de EsRadio.

Lo que puso de manifiesto Federico es que el diestro no es apto para dar ese tipo de entrevista después de todas las operaciones que ha padecido. "Cuando alguien ha tenido veintitantas operaciones con mucha trasfusión, la cantidad de anestesia que lleva ese hombre no es normal. Este hombre no está bien", recalcaba.

Jiménez Losantos saca su ira contra Ana Rosa Quintana

No contento con su crítica al torero, Jiménez Losantos ha afeado la labor de Ana Rosa en dicha entrevista. "Y Ana Rosa que estaba en plan consulting matrimonial. Tú no puedes hacer una entrevista en la que tú preguntas y el otro va a ver lo que tiene que contestar", exponía el periodista.

"Es una decadencia en todos los aspectos", apoyaba su discurso la mujer que presenta junto a Losantos Es la mañana.

Además, Jiménez Losantos ponía el foco en la familia de Ortega Cano, afirmando que debían haberle recomendado al torero que no diese tal entrevista.

"A un pobre hombre no se le puede sacar en público, porque no está para hablar en público. Y la obligación de la familia, incluida su hija la lista, Gloria Camila. Alguien tenía que haberle dicho 'ni se te ocurra maestro, no está para un directo', y sobre las chulerías pasó la edad ya", lamentaba.

"Hay gente que es tonta, de la que los listos se aprovechan. Ayer me recordaba al 'Risitas', un torero pasado de vueltas que dice tontadas, no, ¡retírate! Y si no ves la televisión, mejor". Así finalizaba Jiménez Losantos en una de sus intervenciones más duras contra el viudo de Rocío Jurado.