Jesús Quintero guardó un testamento en su última casa que ha impactado a sus herederos

Jesús Quintero ha fallecido después de una enfermedad silenciosa que ha llevado en la más absoluta discreción. Es uno de los padres del periodismo español, creó escuela y sus compañeros se han vestido de luto para darle un último adiós. En contra de lo que pueda parecer, su herencia no es nada suculenta, de hecho insinúan que tenía problemas financieros.

Jesús Quintero ingresó en un centro hace unos meses y, según informa el diario La Razón, no tenía liquidez para pagar la cuota mensual. Uno de sus grandes amigos, un empresario apodado el Turronero, se hacía cargo de este gasto. Muchos medios manejan esta teoría, pero la familia la ha desmentido, supuestamente sí tenía un colchón económico.

Jesús, haciendo gala de la honestidad que le caracteriza, reconoció que no había sabido gestionar su patrimonio. Explicó que invirtió 400 millones de pesetas en negocios que terminaron en manos ajenas y ese no fue su único error. “El dinero me quema en las manos”, aseguró en una de sus entrevistas, por eso lo perdió todo de un momento a otro.

Jesús guardaba un documento que ha sorprendido a sus herederos, pues nadie sabe con exactitud cuánta fortuna pudo conservar. Su patrimonio es un gran misterio que no tardará en resolverse porque la familia tendrá que pasar rápido a la acción. Los hijos del presentador se harán cargo del legado, aunque es posible que no sea nada suculento.

Quintero desveló hace unos años que estaba esforzándose mucho por sanear sus cuentas, pero nadie sabe hasta dónde pudo llegar. “Voy pagando las deudas, los bancos siempre se han portado bien”, desveló en una de sus intervenciones. Su herencia ha impactado a todos, pues el público pensaba que había amasado un patrimonio completamente envidiable.

Jesús Quintero ha estado acompañado hasta el final

Jesús ha pasado sus últimos meses en un centro especializado porque necesitaba estar atendido constantemente. Su familia no le ha dado de lado, todo lo contrario: no se ha separado de él ni un segundo porque es muy querido. Un testigo ha hablado en el portal Vanitatis y ha prometido que el periodista ha estado protegido por todos los suyos.

Quintero ha sido “arropado por sus familiares más allegados y recibía el tratamiento diario necesario para su recuperación”. La citada fuente asegura que el comunicador tenía una relación maravillosa con su entorno, sus hijos heredarán todo. Estamos hablando de un legado más personal que económico, pues la fortuna ha desaparecido con el tiempo.

El diario El Mundo asegura que Quintero no tenía tanto dinero como el público piensa, todo lo contrario, padecía ciertos problemas económicos. En su momento fue dueño de un entramado inmobiliario, pero tuvo que venderlo todo, incluso tenía un palacete. Este último inmueble fue vendido por 1.3 millones de euros, una cifra inferior a lo que costaba.

Jesús Quintero pasó sus últimos años en la naturaleza

Jesús, siguiendo la información de El Mundo, estuvo aislado durante mucho tiempo por voluntad propia. Celoso de su intimidad, pensó que lo más acertado era retirarse al campo, compró una casa humilde y se dedicó a disfrutar de la naturaleza. Nada de lujos ni comodidades, era un hombre humilde que todo lo que ganó fue gracias a su prodigioso talento.

Quintero escondía su testamento, no le gustaba hablar de su vida personal, por eso guardaba en tantos secretos. Sus hijos no tardarán en dar explicaciones, pues saben mejor que nadie que lo más acertado es contar la verdad a tiempo. El periodista nunca intentó ocultar nada, simplemente evitaba la polémica para no causar impactos innecesarios.