Jesús Quintero dio el nombre de la verdadera madre de Gloria Camila Ortega

Jesús Quintero tuvo la oportunidad de estar con la verdadera madre de Gloria Camila y José Fernando. Y es que, gracias a ser uno de los comunicadores más valorados de nuestro país, pudo estar cara a cara con esta mujer.

No hay ninguna duda que durante la década de los 80, este conocido periodista se convirtió en la estrella indiscutible de la radio española.

Pero, en los años posteriores, también consiguió conquistar la pequeña pantalla de la mano de formatos como El loco de la colina o El vagamundo, emitido en Canal Sur Televisión. En ellos, ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes figuras de nuestro país.

Ahora, y pocos días después de su fallecimiento, ha salido a la luz la entrevista que Jesús Quintero le hizo a la verdadera madre de Gloria Camila.

Jesús Quintero la tuvo a tan solo unos metros

Jesús Quintero ha sido una de las personas que más cerca ha tenido a la madre de José Fernando. Y es que, hace 22 años, el presentador de televisión contó con su presencia en el conocido programa de Canal Sur, El vagamundo.

Hace unos días, la familia Jurado-Ortega volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras salir a la luz uno de sus nuevos problemas familiares.

Después de más de 23 años desaparecida, la madre biológica de los hijos de Ortega Cano ha reaparecido con la única intención de acercarse a ellos. Según ha contado el paparazzi Diego Arrabal, esta mujer estaría dispuesta a conceder una entrevista donde hablaría "abiertamente de todo".

Si se llega a producir dicho encuentro sería un golpe muy duro para Gloria Camila, ya que ella siempre ha asegurado que su verdadera madre siempre ha sido y siempre será Rocío Jurado.

Ahora, y tras todo el revuelo que se ha formado alrededor de este tema, acaba de salir a la luz la última entrevista que Jesús Quintero le hizo a 'la más grande' unos meses antes de fallecer.

En enero de 2006, la chipionera acudió al programa de TVE, El loco de la colina, para hablar, entre otras cosas, de su enfermedad.

La cantante no tuvo ningún problema en confesar cómo se había sentido cuando los médicos le comunicaron que tenía cáncer. "Tú dices: 'Hasta aquí hemos llegado'. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto", comenzó relatando.

"Yo siempre he tenido la preocupación de pensar si he hecho lo correcto. A veces he creído que sí, otras veces creo que he metido la pata", aseguró, dejando a Jesús Quintero sin palabras.

Además, confesó lo harta que estaba de la fama y de que su vida fuese tema de conversación en toda España. "Una de las cosas peores que le puede ocurrir a un ser humano, es tener su vida en un escaparate las veinticuatro horas del día".

Unos años antes, durante su intervención en El vagabundo, en el año 2000, la gran amiga de Jesús Quintero compartió con él el gran éxito que había cosechado en el extranjero. Y es que, según 'la Jurado', su concierto en el Madison Square Garden fue todo un éxito.

"Me vieron en una tarde lo que en números sería cuatro veces Chipiona", aseguró la artista, muy orgullosa de su trabajo.

Según contó 'la más grande', "llevaba preparado un espectáculo cortito", pero al ver la gran aceptación de su público, tuvo que improvisar. "No sabía qué cantar más, y fue entonces cuando presenté Señora".

"Aún no la había grabado, pero cogí una silla y la interpreté a pelo, a 'capella', como ellos lo llaman", recordó en aquel momento.