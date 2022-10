Jesús Calleja reaparece en el hospital y confirma los malos augurios sobre su salud

Jesús Calleja tenía este jueves malas noticias para sus seguidores. Desde la habitación de un hospital comunicaba en sus redes sociales que había pasado por el quirófano tras sufrir un accidente. Aparecía acompañado por el doctor Xavier Mir.

"He tenido un pequeño percance con una luxación, pero estoy aquí con mi amigo", en alusión al médico. Sin perder el humor aseguraba que "soy un buen cliente". Después de hacer cálculos confirmaba que era la quinta vez que tenía que ser intervenido.

Calleja destacaba la labor del facultativo, al que definía como "el número uno del mundo". Explicaba en Instagram que "este hombre me coge los tendones, me los une y me deja nuevo. Es increíble lo que hace".

Para tranquilidad de los suyos, quiso confirmar que se encontraba muy bien. "Me lo ha reparado como hace siempre, de una forma casi de ciencia ficción". Alabó el papel también de "mis otros amigos fisios", que le permitirán estar "operativo 48 horas después".

Además, no quiso olvidarse de lo importante que resulta mantener una "actitud superpositiva" y "saber gestionar el dolor". Pero no es la primera vez que atraviesa esta situación. En el pasado ya tuvo unas cuantas visitas al hospital.

Uno de los accidentes más graves tuvo lugar en marzo de 2019. Tuvo que pasar por el quirófano tras romperse la clavícula cuando cubría una ruta en bicicleta. El percance se produjo en una pista forestal en Santa Colomba de Somoza, en León.

Tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital de León. Una vez que recibió el alta describió el incidente como "el golpe más tonto" de su vida.

Jesús Calleja se muestra muy resistente ante cualquier contratiempo. Después de aquella caída, desvelaba su estado de salud en redes sociales. "Estoy bien, es la semana de las clavículas y me ha tocado", apuntaba resignado.

Confirmaba la ruptura al tiempo que tranquilizaba a los fans. "Pero como veis muevo el brazo perfectamente", dijo. Añadía que eso "no va a alterar mi agenda, la semana que viene tengo rodaje y pienso ir".

El aventurero aseguraba que "tengo el umbral del dolor muy alto". Unas horas después de operarse intervenía en Sálvame contando cómo sufrió el percance. "Estaba en un bosque lejos y complicado, tenía que hacer doce kilómetros andando o que me fueran a buscar", indicó.

En esta ocasión, el comunicador de Mediaset no quiso ofrecer detalles de lo ocurrido. Una vez más volvía a lesionarse en esa parte del cuerpo, que le ha obligado a acudir de nuevo al hospital. Confía en estar recuperado en cuestión de unos días, pero los profesionales recomiendan varias semanas de reposo.

Jesús Calleja no se detiene ante nada

Jesús Calleja ya está pensando en su próximo desafío. El aventurero debería tomarse un descanso tras pasar por el quirófano, pero lo más probable es que tenga en mente algún proyecto nuevo.

Aunque trate de quitarle importancia, la lesión reviste de más gravedad de lo que parece. La luxación de clavícula consiste en un desgarro en el ligamento que sujeta la clavícula al omóplato. Dichos ligamentos pueden desgarrarse de manera completa o parcial.

El periodo de recuperación es variable. En los casos más leves puede alcanzar las ocho semanas, llegando hasta las 16 en las situaciones más problemáticas. Se trata de una parte que sufre mucho y que requiere de mucho cuidado para evitar posibles recaídas.

Jesús Calleja es un especialista en acortar los plazos de recuperación. Sus continuas aventuras le impiden estar parado.