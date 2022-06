Jesús Alejandro, el otro hijo de María José Campanario, pierde lo que más quería

Jesús Alejandro Janeiro era el hijo más pequeño de Jesulín de Ubrique antes de que naciera el nuevo bebé del matrimonio. Según confirma el periódico El Mundo, María José Campanario ha dado a luz a un niño estupendo llamado Hugo. Esta noticia ha animado a muchos periodistas a investigar sobre el tema y se están publicando datos muy sorprendentes.

Jesús Alejandro, según cuenta el colaborador Pipi Estrada, es un gran amante del mundo del fútbol y siente especial devoción por el Barça. Jesulín de Ubrique le pidió un favor a Pipi: que le consiguiera una camiseta firmada por los jugadores más famosos. Le quería entregar al regalo a su pequeño Jesús, pero su comportamiento hizo que el joven perdiera el valioso objeto.

| Atresmedia - Gtres

María José Campanario quiere evitar que la prensa hable de su nuevo bebé, por eso prefiere no presentarlo en sociedad. Con sus otros hijos posó en ¡Hola!, su revista de cabecera, y los medios se sienten en la libertad de informar sobre ellos. El último periodista que ha hablado sobre la familia ha sido Pipi Estrada y su testimonio es muy significativo.

“Voy a contar mi vivencia con Jesulín, solo para que veáis lo especial que es. Después de un partido benéfico, acabamos en un restaurante de Madrid comiendo con María José y con su hijo Jesús. Hablando de todo, sale el tema del fútbol y resulta que él es muy culé y el niño también”, empieza contando el colaborador.

El marido de María José le pidió a Pipi que consiguiera una camiseta y le prometió que volverían a verse, pero nada de esto sucedió. “Le conseguí las camisetas de Neymar firmada y de Víctor Valdés, justo el año en el que se iba del club. Me dijo que vendría a Madrid con Campanario a por ellas y no vino”, ha contado visiblemente molesto.

Jesús Alejandro se quedó sin el gran regalo

Jesús Alejandro Janeiro podría haber tenido dos camisetas firmadas, pero su padre nunca fue a recogerlas. Cabe la posibilidad de que no confiara en las intenciones de Pipi, por eso intentó recuperar el regalo a través de una tercera persona. El problema es que el ex de Terelu Campos estaba enfadado y ya le había entregado el valioso objeto a otro niño.

| GTRES

“Pasa el tiempo y me llama un amigo en común diciendo que le diera las camisetas a él. No sé si tendría miedo a que yo se las diera y le grabara o algo. Le dije que le dijera a Jesulín que ya no hay más camisetas, me las quedé y se las di a otro niño”.

María José Campanario es consciente de que forma parte de una familia muy mediática, por eso tiene tanto cuidado con la prensa. Es posible que no quisiera reunirse con Pipi Estrada porque el colaborador es muy polémico y tiene mucha presencia en televisión. La odontóloga prefiere mantener las formas, centrarse en sus hijos y no entrar en conflictos innecesarios.

Jesús Alejandro adora a María José Campanario

María José Campanario podría haber ganado mucho dinero en la prensa del corazón, pero ha optado por llevar un camino diferente. Según informan en el diario ABC, su sueño es montar una clínica dental y dedicarse en cuerpo y alma a su profesión. Sus clientes garantizan que tiene mucha destreza, pero de momento trabaja en un local que no es de su propiedad.

María José disfruta de una conexión especial con su hijo Jesús, aunque evidentemente quiere a sus tres pequeños por igual. Ningún periodista ha visto al hermano de Andreíta en el hospital para conocer al bebé, pero es posible que ya le haya visitado. Quizá haya entrado por otra puerta acompañado de algún familiar para no llamar la atención de los reporteros.