Jesulín de Ubrique ya sabe por qué su otra hija necesita tanto dinero

A pesar de mantenerse al margen en cuanto a la actualidad de corazón se refiere, Jesulín de Ubrique sigue llamando mucho la atención. Ahora, se ha sabido que el torero está preparando un documental en el que contará todo su pasado con Belén Esteban. Algo que provocará una auténtica revolución en el mundo rosa.

No obstante, mientras esto se convierte en realidad y alguna productora se atreve a contar su historia, Jesulín es noticia por su hija Julia. Al parecer, la joven necesita mucho dinero y te desvelamos por qué.

Jesulín de Ubrique lo ha descubierto

A pesar de que se rumoreó sobre una posible crisis con María José Campanario, el torero está centrado en su familia. La pareja acaba de dar la bienvenida al mundo a su pequeño Hugo y no pueden estar más felices.

| Europa Press

Recientemente, se ha sabido que la odontóloga ha sufrido un bajón de salud y ha tenido que acudir al hospital. Pero, baches emocionales aparte, la familia asegura estar muy feliz. Eso sin contar con los problemas que últimamente Jesulín de Ubrique está teniendo con su hija Julia.

Julia Janeiro, un problema para Jesulín

Siempre se ha hablado de que Julia Janeiro era la favorita de la familia. Después de que Belén Esteban confirmara que el torero no quería saber nada de Andrea, su hija en común, Julia pasó a un primer plano. La joven no ha dado declaraciones ante los medios, ni se espera que sea el fichaje estrella de Mediaset.

| La Noticia Digital

Pero eso a Julia no le hace falta. Con sus redes sociales y sus relaciones sentimentales ha ocupado ya la mayoría de las portadas de las revistas del corazón. Al parecer, esto no sería del agrado de su familia y menos de Jesulín, pues no lo lleva nada bien.

Ahora, el torero se ha enterado de la razón por la que su hija necesita tanto dinero. Y no es para menos si tenemos en cuenta el alto nivel con el que Julia vive en su día a día.

El dineral que maneja Julia Janeiro

Actualmente, la joven vive en Madrid, alejada de su familia cuya residencia habitual se encuentra en Jerez de la Frontera. En un principio, la hija de Jesulín de Ubrique vivía en el centro de la capital.

Pero en cuestión de meses, la joven ha cambiado de residencia. Aquí tiene mucho que ver Tommy, el futbolista del Getafe con el que Julia mantiene una relación sentimental. La pareja vive ahora en Boadilla del Monte, uno de los municipios con mayor renta per cápita en Madrid.

| GTRES

Sin embargo, unas fotografías colgadas en sus redes sociales confundieron a sus seguidores. Muchos creyeron que la joven vivía en un chalet de más de tres pisos, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que esta residencia pertenece a los padres de su novio.

Es verídico que la pareja se ha mudado a este municipio, pero actualmente viven en un ático. Uno no apto para cualquier bolsillo, pues al mes la pareja paga 1800 euros. Este inmueble cuenta con tres habitaciones, vestidor, dos baños, gimnasio y piscina, entre otras cosas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Parece que Julia Janeiro atraviesa por una de las mejores etapas de su vida y que la está aprovechando al máximo. Actualmente está centrada en sacarse la especialidad de Técnicas en Actividades Comerciales, por lo que es probable que próximamente entre en el mercado laboral.