Jesulín de Ubrique reconoce que su exmujer ha pedido ayuda para superarlo

Indudablemente, Jesulín de Ubrique está viviendo una de sus mejores etapas respecto a su vida personal. Y es que desde que nació su tercer hijo con María José Campanario, el extorero está centrado, nuevamente, en su faceta como padre de familia.

También, es preciso señalar que dentro de muy poquito, el matrimonio celebrará por todo lo alto su 20 aniversario de casados. Así que el diestro tiene muchas celebraciones pendientes, entre ellas, quizás se incluye el bautizo de su pequeño Hugo.

Por otro lado, está sumamente preocupado por las polémicas que han surgido últimamente en su vida. No puede creer que, en su mejor momento personal, tenga que hacer frente, de nuevo, a que su nombre esté en boca de todo el mundo en el sentido negativo.

| Canva

'La princesa del pueblo' ha reaparecido públicamente

El primero de estos escándalos ha sido con motivo de la vuelta a los medios de su exmujer, Belén Esteban. Asimismo, la colaboradora de Sálvame ha regresado con más fuerza que nunca tras la caída que protagonizó en dicho espacio, que le costó que se rompiera la tibia y el peroné.

La madre de Andrea Janeiro ha pasado estos tres meses ausente del mundo de la televisión y apenas se ha pronunciado en sus redes sociales. Por lo que todo el mundo estaba impaciente porque Belén diera declaraciones al respecto. Finalmente, tras un tiempo de silencio, la ex de Jesulín de Ubrique ha hablado públicamente.

La tertuliana se ha confesado para la revista Semana, donde también ha protagonizado una portada en exclusiva. Asimismo, el extorero ha tenido que leer las explicaciones que la madre de su primera hija ha dado sobre su ausencia durante estos meses.

Sin duda, un total de 15 páginas en las que no solo ha podido hablar alto sobre la situación que ha vivido, sino también ha ofrecido un amplio reportaje fotográfico. Además de poder ver a una Belén totalmente mejorada, también se pueden ver las cicatrices que se han quedado como consecuencia de su accidente.

La entrevista más dura de Belén Esteban

El pasado mes de abril, la vida de la ex de Jesulín de Ubrique dio un giro de 180º. La colaboradora sufrió, en directo, un accidente que acabó por llevarla al hospital debido a la gravedad del asunto. Efectivamente, la situación fue tan seria que requirió de una operación de urgencia por la rotura que padeció.

Desde aquel entonces, la tertuliana se cerró en banda e, incluso, no quería aparecer en los medios. Ahora, Belén tiene las razones de su desaparición repentina y no ha dudado en contarlas sin ningún inconveniente. "Han sido los peores meses de mi vida, de verdad, nadie se imagina lo que he pasado", empezaba diciendo.

"Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explicaba.

Respecto a cómo fue su intervención quirúrgica, ha confesado para este medio que le habían puesto "20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos". Sin duda alguna, ha sido una entrevista dura que ha emocionado, en más de una ocasión, a la ex de Jesulín de Ubrique al relatar estos difíciles momentos que ha estado atravesando.

| Mediaset

"He estado peor de la cabeza que de la pierna", ha admitido rompiendo a llorar. Por esta razón, ha comunicado que está yendo al psicólogo porque "así no podía seguir viviendo”. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes, conmigo misma", reconocía.

Por otra parte, la de Paracuellos ha querido aprovechar el momento para agradecerle, públicamente, a su marido, Miguel Marcos, todo su apoyo y cariño. "Se merece el cielo", decía instantes antes de pedir perdón a su pareja por el mal trato que le ha dado durante estos meses.

"Me he portado mal con él, mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita, me ha demostrado que me quiere con locura", decía emocionada al respecto. Asimismo, tras esta dura entrevista, ha zanjado comunicado que ha vuelto para quedarse. "Ya veo la luz al final del túnel", admitía esperanzada.

Jesulín de Ubrique, en el punto de mira por un delito

No cabe duda de que todos estos malos momentos ya han quedado atrás y Jesulín de Ubrique ha visto que su expareja está más decidida que nunca a seguir adelante. Desde luego se podía intuir su retorno al mundo de la televisión cuando contactó vía llamada telefónica en la gala de Supervivientes.

"Piensa solamente en ti, en disfrutar cada momento, que te queda muy poco", le decía a su amiga Anabel Pantoja, quien está participando en el concurso. Justamente, su aparición se debía a que el formato está en la recta final, por lo que Belén quiere recopilar votos para que la influencer sea la ganadora.

Por otro lado, no solo la entrevista de Belén Esteban para Semana ha sorprendido a Jesulín de Ubrique, sino que el extorero tiene que hacer frente a otro escándalo diferente. Una polémica que le puede costar, nada más y nada menos, que su carrera como profesional en el mundo de los toros.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Y es que su regreso a los ruedos estuvo acompañado por alguna que otra controversia. Asimismo, el diestro incumplió las normas en la plaza de toros de Pamplona el pasado 8 de julio.

De modo que saltó, repentinamente, a la plaza de toros de Pamplona durante la corrida de ese día en San Fermín. Sin duda, un acto que le puede llevar a pagar una sanción económica de hasta 60 mil euros, además de poder ser suspendido de su labor como torero.