Jesulín de Ubrique, muy preocupado por la determinación que puede tomar su hija

Jesulín de Ubrique está de los nervios después de ver que un miembro de su familia puede hacer que muchos de sus secretos queden expuestos ante toda España.

Jesulín de Ubrique, que recientemente fue padre de su tercer hijo con María José Campanario, sabe el interés que suscita Julia Janeiro. El motivo de este interés es que es un referente para muchas jóvenes de nuestro país.

La actual pareja de Tommy Rossi se ha dedicado a cuidar sus redes sociales y ha ganado notoriedad entre las influencers. Y eso a pesar de que apenas ha hecho declaraciones hablando a su familia desde que cumplió los 18 años.

Jesulín de Ubrique, angustiado por la posible elección de la joven

Julia Janeiro tiene claro la vida que quiere seguir. A pesar de ser tentada por muchos programas de televisión para dar entrevistas exclusivas por un pastizal, ella sigue firme. Por ahora, la hija de Jesulín de Ubrique no ha dado su brazo a torcer y se mantiene fiel a sus convicciones.

| Jesulín de Ubrique y Julia Janeiro

Pero, en las últimas horas, algo le tiene preocupado a Jesulín de Ubrique y no es otro tema que el que se trae entre manos la cúpula de Telecinco. La cadena dirigida por Paolo Vasile sabe que tiene un filón tanto con Julia Janeiro como con la primogénita de Jesulín, Andreita.

Ambas pueden hacer que refloten las audiencias si logran convencerlas para que participen en un programa de televisión del tipo Gran Hermano VIP.

Julia Janeiro tiene clara su respuesta a la oferta millonaria de Telecinco

En el caso de Julia, ya se habla de alguna oferta mareante por parte de la cadena de Fuencarral. Y es que Vasile quiere dar el todo por el todo para que vuelva el programa que tanta audiencia le dio en el pasado. Quiere rescatarlo para la parrilla fichando a golpe de talonario a una de las jóvenes que más interés despierta en nuestro país.

| Instagram

Sabiendo la gran cantidad de espectadores que puede traer consigo este tipo de fichaje, no es de extrañar que Telecinco esté haciendo malabares para intentar convencerla de participar en Gran Hermano VIP. Julia Janeiro podría percibir un sueldazo en caso de aceptar la oferta, tal y como ha contado Pilar Yuste.

La representante de los famosos más conocida en Telecinco afirmó que Julia Janeiro podría ser la concursante mejor pagada de todas las ediciones del reality. Y ya van unas cuantas, más de 20. Con todo, la productora estaría dispuesta a pagarle 80 000 euros semanales a cambio de su participación, que podría durar hasta tres meses, por lo que podría ganar 960 000 euros.

Paolo Vasile arde en deseos de ver a las dos hermanas en un reality

El objetivo claro de la cadena es que ella y Andreíta aceptasen concursar en el reality por excelencia de Telecinco. Está claro que ver en directo a las dos hermanas juntas sería un bombazo de dimensiones extraordinarias que “no tendría precio”.

| España Diario

Aunque esta es la idea de Telecinco, saben que es muy difícil que se cumpla. Andreíta ha dejado claro, hace mucho tiempo, que no quiere saber nada de los medios. Y Campanario ha sido muy explícita a la hora de hablar sobre la participación de su hija. "No lo hará básicamente porque entonces yo no viviría", dijo hace unas semanas.

Ahora solo queda esperar a ver si el sueño de Telecinco se acaba cumpliendo o si ambas rechazan la millonaria oferta que está encima de la mesa desde hace un tiempo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón