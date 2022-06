Jesulín de Ubrique pierde mucho dinero después de salir lo de su divorcio

Jesulín de Ubrique es una de las celebridades más destacadas del mundo del corazón y suele colaborar con ¡Hola!, su revista de confianza. Según cuentan en Telecinco, está a punto de cerrar un contrato muy suculento para presentar a su hijo Hugo Janeiro en sociedad. Sin embargo, el negocio ha cambiado bastante y ya no ganará tanto dinero como hace años, cuando concedió una entrevista con sus otros hijos.

Jesulín de Ubrique, según el periodista Antonio Montero, podría ganar 70.000 euros por un reportaje en su publicación de cabecera. Cabe la posibilidad de que pacte varias colaboraciones juntas y en ese caso la cifra ascendería a los 100.000, pero no más. Hay muchas teorías encima de la mesa y lo único que está claro es que el matrimonio tiene que tomar una decisión cuanto antes.

Jesulín ha tenido un comportamiento muy extraño con la prensa en los últimos meses y los colaboradores de Telecinco saben el motivo. Aseguran que está negociando para vender una exclusiva, por eso no quiere dar ningún dato que pueda restar interés. También hay quien asegura que jamás posará con su hijo Hugo porque quiere que el niño crezca en el más absoluto anonimato.

Jesulín quiere demostrar el movimiento andando, así que no ha confesado sus próximos planes, pero es posible que tome medidas muy pronto. La presentadora María Patiño ha desvelado que el diestro y su mujer estuvieron al borde de la ruptura en 2009. Asegura que estaban atravesando “una crisis muy fuerte” y que María José Campanario visitó un despacho de abogados.

El de Ubrique siempre ha tenido fama de conquistador y ha habido ciertos rumores que han afectado a su matrimonio de forma directa. María Patiño asegura que Campanario quería divorciarse, pero después cambió de opinión y llegó a un acuerdo amistoso. El programa Viva la Vida se ha hecho eco de esta información y ya hay muchos rumores encima de la mesa.

Jesulín de Ubrique descubrió sus problemas económicos

Jesulín ha ganado mucho dinero en las plazas de toros, pero gran parte de sus ingresos proceden de la prensa del corazón. Ha vendido exclusivas que han ingresado muchos ceros en sus cuentas bancarias, como por ejemplo la que pactó el día de su boda con Campanario. En Viva la Vida han desvelado que el matrimonio ganó 100 millones de pesetas por posar en la revista ¡Hola!

El padre de Andreíta tuvo un accidente de tráfico y, según han contado en el programa de Emma García, su vida cambió de repente. Mientras se recuperaba se dio cuenta de que “estaba en bancarrota” y él había ganado mucho dinero, así que las cuentas no cuadraban. En ese momento se dio cuenta de que solamente podía confiar en María José Campanario, por eso están tan unidos.

Jesulín ya no firma los mismos contratos que antes porque la prensa del corazón ha cambiado mucho. El periodista Antonio Montero ha confirmado en Socialité que el nuevo miembro del clan Janeiro no será tan rentable. El matrimonio perderá dinero en comparación a lo que ganó con sus otros dos hijos, quizá por eso no estén animados a vender la noticia.

Jesulín de Ubrique y su eterna crisis matrimonial

Jesulín ha tenido que soportar muchos rumores a lo largo de su carrera, sobre todo desde que se separó de Belén Esteban. Poco después empezó con María José Campanario y desde el minuto uno la prensa comenzó a hablar de crisis y de engaños. Lo único cierto es que el matrimonio ha superado todos los obstáculos, a pesar de que María Patiño haya sacado lo del supuesto divorcio.

El de Ubrique controla mejor que nadie los medios de comunicación y es posible que antes o después termine hablando de su nuevo hijo. Hugo ha llegado con un pan debajo del brazo, pero sus padres no saben si aceptarlo o guardarlo en un cajón. Los abogados de la familia le han recomendado que lo mejor es que aparten del foco mediático al niño cuanto antes.