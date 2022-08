Jesulín de Ubrique decide romper la relación después de recibir dos insultos

En los últimos tiempos, la vida de Jesulín de Ubrique ha estado llena de muy buenos momentos. Desde que nació su tercer hijo en común con María José Campanario, el torero está pletórico de felicidad por volver a experimentar la paternidad.

Asimismo, volvió a su gran pasión, el mundo de los rodeos, a pesar de que su regreso provocó que surgiera alguna que otra polémica. Por otro lado, ha vuelto a protagonizar una de sus famosas exclusivas para ¡Hola! junto a su esposa.

| Canva

De esta manera, ambos no han dudado en posar con motivo de su 20 años de casados. "No podríamos haber tenido mejor regalo para estos veinte años que el bebé", decían. Sin embargo, pese a que Jesulín de Ubrique está viviendo una excelente época, para su desgracia, una conocida enemiga suya ha vuelto a propiciar un escándalo en su vida.

El feo gesto del torero hacia la persona que más quiere

Todo apuntaba a que, en cuanto a la vida personal de Jesulín de Ubrique, todo marchaba viento en popa. Desde luego, tiene motivos suficientes para estar dichoso. En primer lugar, porque en junio nació su hijo Hugo, que no nos cabe duda de que es la alegría de la casa.

Por otra parte, se venía rumoreando que la relación con Andrea Janeiro ha cambiado completamente. Y es que ambos apenas tenían contacto porque el progenitor de la joven en escasas ocasiones acudía a visitarla, un hecho que siempre ha reprochado públicamente su excónyuge.

Sin embargo, se dijo que Julia Janeiro consiguió que padre e hija, nuevamente, volvieran a retomar la relación. La relación entre las dos hermanas siempre ha sido excelente, por este motivo, fue posible el reencuentro. Por otro lado, ambas jóvenes residen en Madrid, de manera que la influencer quiso que su progenitor estuviera con Andrea aprovechando que se encontraba en la capital visitándola a ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

De hecho, fue la misma Belén Esteban quien confirmó para el Deluxe que habían recuperado su relación. "Igual que he hablado mal de Jesús en muchos sentidos, tengo que decir que yo estoy muy contenta de cómo está la situación con la persona que tiene que estar", explicaba.

Sin duda, todo iba a las mil maravillas, tanto que, incluso, Andreíta se desplazó hasta Arcos de la Frontera para conocer a su hermanito. Pese a que todo parecía volver a estar en calma, de nuevo, la tormenta ha acechado la vida del diestro.

Hace dos semanas, Andreíta se graduó de sus estudios universitarios de Comunicación Audiovisual. Como era de esperar, la joven quiso que su progenitor la acompañara en este especial día para ella. Pero no hubo ni rastro del torero.

| Instagram

Según La Razón, el entorno de la tertuliana asegura que la de Paracuellos comentó lo siguiente. "Qué indeseable y qué mezquino", habría dicho la cónyuge de Miguel Marcos.

Además, se rumorea que la excusa que le dio Jesulín de Ubrique a su hija mayor fue que "tenía que cuidar a María José Campanario y al pequeño Hugo". Un motivo que no le habría bastado a Belén Esteban.

Por parte de la colaboradora, no dudó en presumir de niña en redes sociales, eso sí, manteniendo siempre su rostro oculto. Vestida con la típica túnica universitaria y con un birrete, se podía ver a la recién graduada.

"Ayer fue uno de los mejores días de mi vida porque se graduó mi niña. Vivimos un día inolvidable, rodeada de su familia y de todos sus compañeros. Qué orgullosos estamos de ti, hija", escribía la exmujer del diestro.

El clan Janeiro, en shock por el desplante de Jesulín de Ubrique

No cabe duda de que la relación entre padre e hija vuelve a peligrar. Mientras que la polémica sigue creciendo, los periodistas han perseguido a los miembros del clan Janeiro para descubrir la verdadera razón de la ausencia del torero en la graduación de Andreíta.

Asimismo, se encontraron con uno de los hermanos del diestro, Humberto Janeiro. No solo reveló que su sobrino Hugo es "perfecto y precioso", sino que también se pronunció respecto a este escándalo entre su hermano y la joven. "No lo sé", confesó nada más ser preguntado del porqué Jesulín de Ubrique no había acudido al día más especial para Andrea.

Sea como fuera, lo cierto es que quizás hay un gran motivo de peso que explique la "no presencia" de Jesulín de Ubrique en la graduación de Andrea. No obstante, solo el tiempo desvelará la absoluta verdad detrás de este gesto por parte del marido de María José Campanario.