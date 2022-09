Jesulín de Ubrique confirma que la deuda sigue y que el novio de Olga Moreno sabe algo

Jesulín de Ubrique sabe perfectamente que el endeudamiento que tiene una de las mujeres de su vida todavía no se ha saldado y que el actual novio de Olga Moreno está al tanto de todo lo que está sucediendo

Desde que Belén Esteban salió de la casa de GH VIP 3, su vida ha dado un giro de 180 grados. Y es que, tras proclamarse vencedora de la edición de 2015, la 'princesa del pueblo' descubrió que una persona muy cercana a ella le había traicionado.

Según contó la ex de Jesulín de Ubrique en su momento, Toño Sanchís, el que había sido su mano derecha desde 2007, le había estado robando dinero sin ella darse cuenta.

La relación de amistad entre estos dos personajes televisivos era tal que la madre de Andrea Janeiro no se lo pensó dos veces a la hora de incluir al representante en su testamento.

Pero, las cosas cambiaron por completo cuando la Esteban se percató de que Sanchís se había estado quedando con un dinero que no era suyo.

Por eso, decidió acudir ante la justicia para denunciar al que fue su gran apoyo de varios delitos, entre los que se encuentran, supuestamente, la apropiación indebida, el alzamiento de bienes, la falsedad documental y la tentativa de estafa procesal.

Ahora, y después de haber recuperado parte de su patrimonio, Jesulín de Ubrique se acaba de enterar de que la deuda no está del todo saldada.

Jesulín de Ubrique sabe que él no está dispuesto a pagar

Jesulín de Ubrique sabe perfectamente que Sanchís no tiene ni la más mínima intención de saldar su déficit con la madre de su hija mayor.

Este martes, 20 de septiembre, en Sálvame se vivió uno de los momentos más tensos del verano. Y es que, tras hablar del endeudamiento que tiene Pipi Estrada con la presentadora Terelu Campos, ha vuelto a salir a la luz los problemas legales que mantiene Belén Esteban con el exrepresentante de famosos.

"No te voy a comparar con Toño, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como él tiene conmigo, que me debe todavía 400.000 euros y se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca, mientras que la justicia no le puede pillar".

Muy enfadada por la situación, la expareja de Jesulín de Ubrique quiso lanzar una pregunta al aire. "Terelu me dice que ese dinero no lo tiene, que no está. Mi pregunta es: ¿Qué justicia hay en este país?".

"No entiendo que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros a mí, se pueda poner cosas a nombre de otra gente y no pagar", sentenció la tertuliana, muy molesta.

Jesulín de Ubrique cree que él puede saber algo

Jesulín de Ubrique sospecha que Agustín Etienne, actual pareja sentimental de Olga Moreno, puede saber qué es lo que ha pasado con el dinero de Belén.

Pero, la madre de Andrea decidió no hablar sobre él, ya que a día de hoy no tienen apenas relación. "No voy a hablar de Agustín", aseguró muy tajante.

"Ha estado 20 años a mi lado, le he querido muchísimo, tanto yo como mi familia, pero sucedieron una serie de cosas… No es el Agustín que yo conocí hace años".

"Ahora no nos hablamos. Quiero que quien esté a mi lado, aporte", confirmó la ex de Jesulín de Ubrique, antes de contar muy por encima los motivos que le llevaron a tomar esta decisión.

"Cuando pasó lo de Toño, Agustín se quedaba en la calle y entonces le dije que se viniera a trabajar conmigo, con esto te lo digo todo… Yo no sigo trabajando con él porque había algunas cosas que no me gestionaba bien".

Y, a pesar de reconocer que fue el hombre "más leal" que tuvo a su lado, la de Paracuellos prefiere no trabajar con él. "Había cosas que no me gustaban y cosas que yo veía que no me gustaban, pero no hacia mí".