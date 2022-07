Jesulín de Ubrique confirma que su mujer quiere dejarlo porque tiene miedo

Jesulín de Ubrique ha estado un tiempo retirado porque no se sentía con fuerzas de dar explicaciones, pero ha regresado con más poder que nunca. El torero ha recuperado el cariño del público y todo el mundo quiere saber cómo se siente después de abrazar a su cuarto hijo. También se ha reconciliado con Andreíta, así que su testimonio es más interesante que nunca.

Jesulín de Ubrique ha confirmado que las intenciones de María José Campanario no tienen retorno: ha dejado la prensa del corazón. El programa Socialité asegura que hay una infinidad de reporteros intentando dar con su paradero, pero ninguno cumple con el objetivo. Lleva mucho tiempo desaparecida, ni siquiera posó a la salida del hospital junto a su nuevo bebé.

Jesulín conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del corazón y sabe que la presentación de su hijo Hugo hubiera estado bien pagada. En Socialité aseguran que el matrimonio podría haberse embolsado una cifra cercana a los 70 000 euros, pero Campanario no está de acuerdo. Ha renunciado a la fama, ha dejado la vida pública porque siente miedo por su pequeño.

Jesulín ha recibido muchas críticas porque supuestamente no se ha portado bien con Andrea Janeiro, al menos eso cuenta Belén Esteban. Este atrevimiento le ha condenado y gran parte del público ataca a su familia para mostrar su apoyo hacia Andreíta. María José no quiere que a su hijo Hugo le suceda lo mismo, por eso no hará negocio con él.

El de Ubrique ha logrado solucionar parte de sus problemas, pero todavía tiene muchas cuentas pendientes. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sucedido algo: el público ha dado de lado a Belén para apoyar al torero. Campanario tiene motivos suficientes para estar tranquila, pero es incapaz de cometer ningún riesgo porque ya sabe a lo que se enfrenta.

Jesulín de Ubrique sabe que están buscando a María José

Jesulín ha convertido a María José Campanario en un icono dentro de la prensa del corazón, ella no era famosa cuando le conoció. Sabía que empezar una relación con él y sustituir a Belén Esteban iba a generar mucha controversia, pero asumió el reto. En un primer momento perdió la batalla, pues el público alzó a su contrincante a un trono que lleva como nombre “princesa del pueblo”.

El padre de Andreíta tuvo que retirarse de la batalla porque no tenía argumentos suficientes para defenderse. Le acusaron de haber dado de lado a su hija y lo cierto es que estuvo mucho tiempo sin ver a la joven. La hija de la colaboradora también un rostro muy querido y todo lo que vaya en contra de ella es condenado de forma inminente.

María José, según ha contado la periodista Nuria Marín, ha tomado una decisión firme y no habrá nada que le haga cambiar de opinión. Va a rechazar todas las ofertas que tengan que ver con su bebé, no quiere exponerle y no contiende que nadie le ponga en peligro. Ya ha hablado con sus abogados para impedir que ningún medio publique alguna fotografía que atente contra este propósito.

Jesulín de Ubrique confía plenamente en su familia

Jesulín sabe que su mujer ha tenido problemas con los Janeiro, pero actualmente todo está solucionado. Por eso no se ha creído las acusaciones que ha recibido su hermano Víctor en Sálvame. Kiko Hernández ha insinuado que está filtrando información sobre el bebé de Campanario, pero no es verdad.

El de Ubrique entiende que María José quiera evitar que Hugo pase por lo mismo que ha pasado Julia Janeiro. La influencer se vio sometida a una persecución muy fuerte cuando cumplió los 18 años y esa situación no puede volver a repetirse. La familia ha pasado página, se encuentra en otra etapa y no quiere saber nada de la vida pública.