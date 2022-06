Jesulín de Ubrique celebra el nacimiento de su hijo Hugo gastándose un dineral

Jesulín de Ubrique es el torero más mediático de la prensa del corazón, por eso su vida privada siempre ha estado tan expuesta. Siempre que ha tenido un hijo ha posado en la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera, pero esta vez podría ser diferente.

Ha aprendido la lección y se ha dado cuenta de que el dinero no es lo más importante: quiere proteger a su familia.

Jesulín de Ubrique es consciente de todo lo que ha sufrido su hija Julia desde que cumplió la mayoría de edad: insultos e incluso amenazas. La influencer ha tenido que resolver situaciones bastante delicadas porque en los medios se estaba hablando de ella en un tono ofensivo. Sin embargo, la pesadilla es cosa del pasado y ahora está mucho más centrada en sus estudios.

Jesulín, según se ha insinuado en Telecinco, podría hacerle un regalo a la influencer: un coche de alta gama para que aprenda a conducir. Todo el mundo quería saber por qué Julia no había sido la primera en llegar al hospital donde estaba su hermano y la Alexia Rivas sabe el motivo. “Se ha sacado el carnet y lo va a celebrar con un nuevo cochazo”, comenta la periodista en Ya son las 8.

Jesulín posiblemente le regale a Julia Janeiro el vehículo, no hay ningún dato demostrado, pero es una teoría que cada vez cobra más fuerza.

La joven no genera grandes ingresos, pues únicamente trabaja en las redes sociales y no colabora con grandes marcas. No ha visitado a María José Campanario porque estaba realizando la última prueba para obtener el permiso de conducir.

El marido de María José Campanario se ha cerrado en banda y no ha confirmado ni desmentido ningún dato de su hijo. En el programa Sálvame han descubierto que se llama Hugo, aunque el torero prefiere no entrar en detalles.

Supuestamente en un primer momento le iban a llamar Humberto, pero cambiaron de opinión y se decantaron por una opción más moderna.

Jesulín de Ubrique se reunirá con el novio de su hija

Jesulín ha estado muy preocupado porque Julia ha tenido muchos problemas con su expareja y el asunto fue bastante mediático. Actualmente mantiene una relación sentimental con un discreto futbolista llamado Tommy Rossi, quien está siendo su gran apoyo. La influencer se trasladará al hospital para ver a su madre en las próximas horas y lo hará al lado del jugador.

“Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque estaba en Madrid sacándose el carnet de conducir, pero irá próximamente con su novio”. La periodista Alexia Rivas, amiga de la joven, garantiza que no hay ningún problema, todo lo contrario: la familia está pletórica.

Cabe la posibilidad de que el torero haya celebrado el nacimiento de Hugo Janeiro gastándose una auténtica fortuna.

La hermana de Andreíta es de gustos caros, solamente hace falta analizar sus redes sociales para descubrir cómo es su rutina. Frecuenta los restaurantes de moda de Madrid, viste ropa de diseño y colecciona bolsos de lujo. Ningún periodista ha podido averiguar cuál es su fuente de ingresos, solamente sabemos que colabora con algunas marcas en Instagram.

Jesulín de Ubrique tuvo un descuido

Jesulín ha hablado con María José Campanario y han llegado a un acuerdo: no desvelar ningún dato del bebé.

Sin embargo, el torero estuvo en El Hormiguero y desveló sin intención que su mujer estaba esperando un niño. No dio el nombre, pero el periódico El Mundo confirma que se llama Hugo Janeiro y que ha nacido por cesárea.

El de Ubrique tiene mucha experiencia en los medios, pero en los últimos tiempos decidió retirarse a un discreto segundo plano. Su exnovia Belén Esteban puso encima de la mesa una serie de rumores que no le dejaron en buen lugar y su imagen cambió. Gran parte del público considera que su comportamiento con Andreíta podría haber sido diferente.