Jesulín de Ubrique, alarmado al comprobar cómo será la vida de su hijo

Jesulín de Ubrique vuelve a triunfar. No nos referimos únicamente a su vida personal, en la que Jesús está viviendo uno de los momentos más felices de su vida.

El diestro acaba de ser padre de su hijo Hugo junto a María José Campanario y estas primeras semanas con el bebé han sido realmente especiales para ellos.

La pareja abandonaba sin ser vista el hospital en el que nació el pequeño y desde entonces, no se les ha vuelto a ver. María José ha decidido refugiarse en su casa y disfrutar del bebé y de su otro hijo, Jesús Alejandro y Jesulín también se lo ha tomado con calma.

Parece bastante firme la decisión que han tomado de alejar a su benjamín de los focos y de la prensa. Ningún posado, no hay exclusiva, ni tan solo imágenes paseando. Nada.

Tras este hermetismo inesperado, la familia quiere vivir con normalidad. Y la normalidad, para Jesulín de Ubrique, pasa por volver al trabajo. Así lo ha hecho, tras dos años de parón a causa de la pandemia, y dejando sorprendido a todo el mundo.

Jesulín de Ubrique vuelve a los ruedos por la puerta grande

Jesulín de Ubrique es el torero más famoso de España. Últimamente, el toro ya no ocupaba su vida diaria, por lo menos en lo que a corridas públicas se refiere. No obstante, a sus 48 años ha vuelto a torear, cosechando rabiosos aplausos del público y excelentes críticas de la prensa especializada.

Se ha puesto en forma, rebajando algún kilo de más, ha entrenado duro y ha hecho una vibrante aparición en la plaza de Maella. Este municipio zaragozano celebraba el centenario de su coso y contó con Jesulín como invitado de excepción.

Los que entienden de toros aseguran que Jesulín "arriesgó y estuvo muy bien". El diestro es consciente de que los tiempos en los que salía a hombros de las plazas ya no volverán, pero "ahora toreo porque me apetece y me encuentro muy bien".

Jesús tiene algunas corridas cerradas para este verano y quiere ir retomando la normalidad. La expectación que causó en Zaragoza es una pequeña muestra del interés que sigue generando, él y su familia.

Constató, una vez más, que la vida del pequeño Hugo sería una constante de cámaras, focos y atención mediática, si finalmente desisten de mantenerlo a salvo de la prensa.

La decisión que alegra y preocupa a Jesulín

Jesulín de Ubrique no viajó solo a Zaragoza. Le acompañaba su hijo Jesús Alejandro, que actualmente tiene ya quince años de edad. El chico, por lo visto, quiere seguir los pasos de su padre y verle torear en directo forma parte de su preparación.

A Jesulín la idea de que su único hijo varón siga sus pasos no le disgusta para nada. "Papá, quiero torear. Imagínate como fue ese día. Yo esperaba que llegara es momento y ea, le puse allí cincuenta becerras. Escoge la que quieras". Así lo contaba en una reciente entrevista con Toñi Moreno.

Escogió una, Jesulín le dio un capote y "como le pegue un castañazo verás la madre la que me va a liar". Luego le dio a la muleta, "pim, pam, pim y me dijo: tú no querías que toreara, pues ya he toreado".

Parece, pues, que al hijo de Jesulín de Ubrique le ha picado el gusanillo por el toreo. Esto alegra a su padre, aunque también le preocupa, ya que es una profesión de mucho riesgo como él mismo ha comprobado varias veces. Tampoco es algo que agrade a María José Campanario para su hijo.

Ella conoce la inquietud que se vive mientras el torero está en la plaza, rezando para que no le pase nada y no termine en el hospital.